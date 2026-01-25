Conciertos divertidos: Notas con mucha dosis de humor en Zamora

El deseo de Manuel Alejandro López, el director de la Banda de Música de Zamora, era deleitar al público, con motivo de la XX edición de los conciertos divertidos, con un recital «solo de música sin actores» confesó a los asistentes, entre los que había muchos niños.

Su anhelo desapareció tras la interpretación de la primera pieza cuando irrumpió la pizpireta Carlota Fernández de la Vega, abogada en un cuerpo de niña que quería demandar «al abuelo inventor» y que fue desalojada por «matones» del colectivo.

Matías, a la izquierda, con su familia y el músico voluntario para probar el invento de la máquina del tiempo. | ALBA PRIETO

La locura llegó de la mano del abuelo Matías, su mujer y sus nietas, personajes con momentos hilarantes. Él había inventado una máquina del tiempo que podía trasladar a quien la usara al momento que quisiera.

El director de la Banda de Zamora da la bienvenida al espectáculo. | ALBA PRIETO

Tras una primera conexión infructuosa, «por error del condensador de fluzo», y tras hacer que todo el público sonriera, el artilugio se puso en marcha y se ofreció para probarlo Casimiro, trompa de la banda, que quería «volver a la adolescencia porque ya me duele todo».

Su aspecto no cambió, pero comenzó a emplear el vocabulario de un adolescente actual, lo que causó muchas risas entre los asistentes distribuidos entre la platea y los palcos del Teatro Principal de Zamora.

Muchos fueron los momentos de risas y referencias a décadas pasadas, hilandadas por María Monteso, que llenaron de alegría el concierto, que incluyó píldoras educativas.

Todos los actores, el director y la Banda de Zamora en un momento del primer concierto de "La máquina del tiempo". / Alba Prieto / LZA

El espectáculo concluyó con niños tomando la batuta del director, toda una tradición en los conciertos divertidos.

Próximas fechas

La siguientes citas de los conciertos divertidos serán el sábado 28 de febrero, domingo 22 de marzo y sábado 16 de mayo todos a las 12.00 horas y entradas a 5 euros.