Música
Conciertos divertidos: Notas con mucha dosis de humor en Zamora
La Banda de Música de Zamora estrenó «La máquina del tiempo», la edición XX de los conciertos divertidos, el sábado en el Teatro Principal de Zamora.
El deseo de Manuel Alejandro López, el director de la Banda de Música de Zamora, era deleitar al público, con motivo de la XX edición de los conciertos divertidos, con un recital «solo de música sin actores» confesó a los asistentes, entre los que había muchos niños.
Su anhelo desapareció tras la interpretación de la primera pieza cuando irrumpió la pizpireta Carlota Fernández de la Vega, abogada en un cuerpo de niña que quería demandar «al abuelo inventor» y que fue desalojada por «matones» del colectivo.
La locura llegó de la mano del abuelo Matías, su mujer y sus nietas, personajes con momentos hilarantes. Él había inventado una máquina del tiempo que podía trasladar a quien la usara al momento que quisiera.
Tras una primera conexión infructuosa, «por error del condensador de fluzo», y tras hacer que todo el público sonriera, el artilugio se puso en marcha y se ofreció para probarlo Casimiro, trompa de la banda, que quería «volver a la adolescencia porque ya me duele todo».
Su aspecto no cambió, pero comenzó a emplear el vocabulario de un adolescente actual, lo que causó muchas risas entre los asistentes distribuidos entre la platea y los palcos del Teatro Principal de Zamora.
Muchos fueron los momentos de risas y referencias a décadas pasadas, hilandadas por María Monteso, que llenaron de alegría el concierto, que incluyó píldoras educativas.
El espectáculo concluyó con niños tomando la batuta del director, toda una tradición en los conciertos divertidos.
Próximas fechas
La siguientes citas de los conciertos divertidos serán el sábado 28 de febrero, domingo 22 de marzo y sábado 16 de mayo todos a las 12.00 horas y entradas a 5 euros.
