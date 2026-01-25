Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oferta turística de Zamora en FiturCamiones liberados de la nieve en Sanabria, ZamoraZamora, como pez en el agua: el waterpolo regional disputa la VIII Copa de Invierno de Castilla y LeónPSOE e IU exigen a Asensio el cese fulminante de esta concejala de Benavente
instagramlinkedin

Música

Conciertos divertidos: Notas con mucha dosis de humor en Zamora

La Banda de Música de Zamora estrenó «La máquina del tiempo», la edición XX de los conciertos divertidos, el sábado en el Teatro Principal de Zamora.

Los conciertos divertidos dan vida a "La máquina del tiempo" en Zamora

Los conciertos divertidos dan vida a "La máquina del tiempo" en Zamora

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El deseo de Manuel Alejandro López, el director de la Banda de Música de Zamora, era deleitar al público, con motivo de la XX edición de los conciertos divertidos, con un recital «solo de música sin actores» confesó a los asistentes, entre los que había muchos niños.

Su anhelo desapareció tras la interpretación de la primera pieza cuando irrumpió la pizpireta Carlota Fernández de la Vega, abogada en un cuerpo de niña que quería demandar «al abuelo inventor» y que fue desalojada por «matones» del colectivo.

Matías, a la izquierda, con su familia y el músico voluntario para probar el invento de la máquina del tiempo. | ALBA PRIETO

Matías, a la izquierda, con su familia y el músico voluntario para probar el invento de la máquina del tiempo. | ALBA PRIETO

La locura llegó de la mano del abuelo Matías, su mujer y sus nietas, personajes con momentos hilarantes. Él había inventado una máquina del tiempo que podía trasladar a quien la usara al momento que quisiera.

El director de la Banda de Zamora da la bienvenida al espectáculo. | ALBA PRIETO

El director de la Banda de Zamora da la bienvenida al espectáculo. | ALBA PRIETO

Tras una primera conexión infructuosa, «por error del condensador de fluzo», y tras hacer que todo el público sonriera, el artilugio se puso en marcha y se ofreció para probarlo Casimiro, trompa de la banda, que quería «volver a la adolescencia porque ya me duele todo».

Su aspecto no cambió, pero comenzó a emplear el vocabulario de un adolescente actual, lo que causó muchas risas entre los asistentes distribuidos entre la platea y los palcos del Teatro Principal de Zamora.

Muchos fueron los momentos de risas y referencias a décadas pasadas, hilandadas por María Monteso, que llenaron de alegría el concierto, que incluyó píldoras educativas.

Zamora. Primer concierto de &quot; la máquina del tiempo&quot; nuevo conciertos divertidos de la banda de música de Zamora

Todos los actores, el director y la Banda de Zamora en un momento del primer concierto de "La máquina del tiempo". / Alba Prieto / LZA

El espectáculo concluyó con niños tomando la batuta del director, toda una tradición en los conciertos divertidos.

Noticias relacionadas y más

Próximas fechas

La siguientes citas de los conciertos divertidos serán el  sábado 28 de febrero, domingo 22 de marzo y sábado 16 de mayo todos a las 12.00 horas y entradas a 5 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
  2. El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
  3. VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
  4. El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
  5. Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia
  6. Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)
  7. Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora
  8. Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre

Jesús Rodríguez, director general de Aenus en Zamora: "Aenus es referente innovador en la mediación de seguros"

Jesús Rodríguez, director general de Aenus en Zamora: "Aenus es referente innovador en la mediación de seguros"

Zamora prepara la apertura de un centro enograstronómico

Zamora sorprende y conquista al visitante de Fitur

Fernando Jaúregui, periodista: "Como oposición, el PP se queda en el diagnóstico, no en la solución"

Conciertos divertidos: Notas con mucha dosis de humor en Zamora

Conciertos divertidos: Notas con mucha dosis de humor en Zamora

Fromago se anticipa en Madrid para atraer más visitantes

Casi la mitad del voto extranjero de Zamora procede de Argentina

Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada

Tracking Pixel Contents