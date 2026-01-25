La aplaudida acción de un zamorano que salvó a un perro con una bajada de azúcar: "Siempre hay gente buena"

La actualidad no siempre deja espacio para noticias positivas, pero de vez en cuando hay hueco para historias humanas de personas anónimas que contribuyen a hacer la sociedad un poco mejor.

Este es el caso de una zamorana cuyo perro se puso enfermo y salió corriendo de casa "sin abrigo ni llaves ni móvil ni nada...". A la altura del pabellón Ángel Nieto, un zamorano anónimo la recogió en su coche y la llevó al veterinario, tranquilizándola durante el trayecto.

"En estos momentos de angustia fue una persona maravillosa para mí", ha relatado la zamorana en una publicación en Facebook. "Con los nervios del momento no sí si se lo agradecí al bajarme del coche, así que ojalá lea esto", deseando que este mensaje sirva como agradecimiento a este zamorano anónimo.

Por fortuna, el perro se encuentra en buen estado de salud y solo presentaba una bajada de azúcar. "Parece que no es nada grave", apostilla esta zamorana, rematando con un final feliz una historia que ha emocionado a decenas de zamoranos que la han podido leer en esta red social.

"Qué bien por el que te ayudó y muy bien también por agradecérselo, aunque sea por aquí. Es normal que se te pasara con tanto nervio", ha comentado una usuaria de Facebook. "Qué hermoso es ayudar en cualquier situación. Te deseo una pronta recuperación de tu perrito", añade otra.

El resto de comentarios van dirigidos al zamorano anónimo, cuya acción solidaria ha sido muy aplaudida: "Siempre existen personas que te ayudan y son muy humanas. Me alegro de que todo haya salido bien", ha respondido una miembro de Facebook. "Sin duda hay personas con gran corazón", responde otra en la misma línea. "Siempre hay gente buena", concluye una usuaria resumiendo el sentir del resto.