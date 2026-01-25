"Aenus es referente innovador en la mediación de seguros"

Aenus Correduría de Seguros combina crecimiento orgánico e inorgánico con un modelo basado en la eficiencia y la innovación, manteniendo la cercanía y la atención personalizada que la caracteriza. En esta entrevista Jesús Rodríguez, su director general, hace balance del año 2025 y aborda los planes a medio y largo plazo de la correduría.

El año 2025 ha sido especialmente relevante para Aenus. ¿Qué balance hacen del ejercicio?

El balance es muy positivo. El año 2025 ha sido de consolidación y de crecimiento sostenido, tanto a nivel de volumen como de estructura. Hemos reforzado nuestra organización interna, mejorado procesos y seguido creciendo en clientes sin perder nuestra esencia. Para nosotros, crecer no es solo hacerlo en cifras, sino hacerlo bien.

¿Cuáles han sido los principales motores de ese crecimiento?

Han sido varios, pero hay dos especialmente determinantes. Por un lado, el crecimiento inorgánico ha tenido un peso muy importante, especialmente con la incorporación del negocio de La Rioja, que nos ha permitido dar un salto relevante en dimensión, estructura y presencia territorial. Por otro, el crecimiento orgánico adquiere aún más valor cuando se produce en una correduría que ya cuenta con un tamaño significativo, ya que refleja la confianza sostenida de los clientes y la solidez del modelo. Todo ello se apoya en una organización cada vez más eficiente y preparada para escalar.

El crecimiento de Aenus va muy ligado a la innovación. ¿Qué papel juega en su modelo?

La innovación es una palanca clave. Nos ayuda a ser más eficientes, a mejorar la experiencia del cliente y a ofrecer un servicio más ágil y profesional. Apostamos por herramientas que optimizan procesos y permiten que nuestros equipos dediquen más tiempo al asesoramiento y menos a tareas administrativas. Siempre entendiendo la tecnología como un apoyo, nunca como un sustituto del trato humano.

Aenus está participando en proyectos tecnológicos innovadores para ayudar a la mediación. ¿Es en ese contexto donde nace Damantia? ¿Qué es Damantia y por qué es un proyecto estratégico?

Damantia es una empresa tecnológica de nueva generación en la que Aenus participa como socio fundador, junto a Rosillo Hermanos y a nuestro CTO, Miguel Ángel Calzado. Es un proyecto con alcance nacional que cuenta ya con cinco años de experiencia y que se sitúa en niveles tecnológicos muy avanzados. Este desarrollo es fruto del trabajo constante de los equipos de nuestras corredurías, que durante años han estado inmersos en una búsqueda continua de eficiencia y mejora de los procesos. Damantia nace precisamente de esa experiencia práctica y de la voluntad de Aenus de invertir en proyectos innovadores capaces de aportar soluciones reales y transformadoras a la mediación de seguros.

¿Qué está aportando Damantia a la mediación de seguros?

Damantia está desarrollando herramientas altamente disruptivas centradas en la robótica de procesos y en la aplicación práctica de la inteligencia artificial a la mediación. Su finalidad es simplificar la gestión diaria, mejorar la eficiencia operativa y permitir que los profesionales se centren en el asesoramiento al cliente, reduciendo de forma significativa la carga administrativa.

Jesús Rodríguez, director general de Aenus. / Ana Burrieza

El sector asegurador vive un proceso de transformación acelerado. ¿Cómo ve Aenus el momento actual de la mediación?

Vivimos un momento de cambio muy importante. La mediación tiene por delante grandes retos, pero también enormes oportunidades. Las corredurías que sepan profesionalizarse, ganar eficiencia y poner al cliente en el centro saldrán reforzadas. En Aenus vemos este contexto como una oportunidad para seguir evolucionando y aportar valor real a particulares y empresas.

En un mercado cada vez más competitivo, ¿qué cree que valoran hoy más los clientes de una correduría como Aenus?

Cada vez más, los clientes valoran la claridad, la cercanía y la capacidad de respuesta. Quieren saber que tienen a alguien al otro lado que entiende su situación y les acompaña cuando lo necesitan. En ese sentido, para nosotros es clave ofrecer una experiencia de cliente homogénea y de calidad, independientemente del perfil, la edad o el canal que utilice cada persona. Apostamos por un modelo de comunicación omnicanal que permite al cliente relacionarse con Aenus de la forma que le resulte más cómoda, sin perder coherencia ni cercanía. Nuestro objetivo es ofrecer tranquilidad, asesoramiento honesto y soluciones bien diseñadas, construyendo relaciones a largo plazo basadas en la confianza.

¿Qué papel juega el equipo de Aenus en este momento de la compañía?

Noticias relacionadas

Es el pilar fundamental. Nada de lo que estamos consiguiendo sería posible sin la implicación, la profesionalidad y el compromiso del equipo de Aenus. Contamos con personas muy cualificadas y con una clara vocación de servicio, y para nosotros es prioritario seguir construyendo una marca de excelencia también como lugar para trabajar. Queremos que Aenus sea una empresa en la que el talento quiera estar, crecer y desarrollarse profesionalmente, porque estamos convencidos de que cuidar al equipo es la mejor manera de ofrecer un servicio excelente a nuestros clientes.