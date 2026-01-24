Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora, presente en el Congreso sobre el patrimonio disperso

José Alberto Sutil y Jaime Gallego presentaron sendas ponencias sobre Toro y Villalpando

José Alberto Sutil y Jaime Gallego, en el Congreso.

José Alberto Sutil y Jaime Gallego, en el Congreso. / ZamorArte

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Del 21 al 23 de enero, la Universidad de Burgos - UBU acogió el Congreso Internacional "La Resistencia de las Sombras. Memoria y ausencia del patrimonio disperso", dentro del proyecto Nostra et Mundi, que visibiliza el patrimonio de Castilla y León conservado fuera de la región.

ZamorArte Fundación participó en la cita científica con dos ponencias sobre el patrimonio diocesano zamorano que se encuentra ahora mismo fuera de las fronteras provinciales.

Así, José Alberto Sutil presentó "De Toro a Londres pasando por media Europa", un trabajo que versa sobre la custodia de farol de la Colegiata de Toro y su próxima devolución desde el Victoria and Albert Museum de Londres.

Por su parte, Jaime Gallego tituló su ponencia "Tú a Cincinnati y yo a Springfield", en la que investiga con ayuda de la inteligencia artificial la dispersión de arte religioso de Villalpando y el hallazgo de una pintura gótica en Estados Unidos.

El congreso permitió reflexionar sobre cómo el patrimonio disperso impacta en nuestra identidad cultural y la importancia de reconocer a Zamora como depositaria de su historia. Es decir, el destino del arte y la memoria cultural cuando estas se separan de su contexto original.

El evento reunió a especialistas de ámbito nacional e internacional en el Hospital del Rey de la capital burgalesa.

