Los trenes de Zamora circulan con grandes retrasos

Las condiciones meteorológicas están afectando a los viajes

Viajeros en la estación de trenes de Zamora.

Viajeros en la estación de trenes de Zamora. / Archivo (Ana Burrieza)

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La presencia de hielo en el cambiador de ancho de vía de Taboadela está ocasionando retrasos en los trenes de alta velocidad estimados en una hora, según ha comunicado Adif, lo que afecta directamente a los servicios de Zamora, todos ellos conectados con al línea Galicia Madrid.

A ello se unen los problemas que está ocasionando el frío y la nieve y la restricción de las velocidades a un máximo de 160 kilómetros por hora, lo que está originando demoras importantes en el transporte ferroviario.

