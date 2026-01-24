Estas son las medidas para mejorar la educación que propone el PSOE de Zamora

Igual que hiciera el PSOE en la Junta de Andalucía, desde el grupo socialista de Zamora se va a proponer la gratuidad de la primera matrícula para los jóvenes que accedan a la universidad. Una medida que también está implantada ya en Extremadura y Galicia y el pasado año los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha lo han puesto en marcha.

Esta es una de la propuestas que llevarán a las próximas elecciones autonómicas el PSOE y que se presentó en Zamora, por parte de los candidatos a las Cortes. Iñaki Gómez recordó que los parlamentarios socialistas ya presentaron una Proposición No de Ley a este respecto "que fue rechazada por los votos de PP y Vox", argumentando que sería una medida óptima para la retención del talento en el territorio.

"Me parece fundamental que podamos ofrecer esa primera matrícula universitaria gratuita y que, en función del éxito universitario, como ocurre con las becas, se pudiera ir renovando esa gratuidad curso a curso", añadió.

Otras medidas centradas en las aulas

Su compañero Javier García, secretario de Educación del PSOE Castilla y León y también candidato a las Cortes por Zamora, fue el encargado de ir desgranando el resto de propuestas vinculadas a este sector y que se incluirán en su programa electoral.

La primera de ellas es desarrollar una red municipal autonómica de escuelas infantiles municipales "para romper esa estructura variada que hay ahora mismo entre colegios, escuelas municipales y, sobre todo, centros privados que tienen convenios con la Junta para ofrecer esa gratuidad de cero a tres años".

García explicó que esta red integraría —en consenso con los ayuntamientos— las escuelas infantiles existentes y permitiría la apertura de nuevas unidades de gestión 100% pública, asumiendo la Junta de Castilla y León una competencia que le corresponde.

En la provincia de Zamora existen actualmente 24 unidades dependientes de la Junta frente a 63 que no lo son, "lo que evidencia el amplio margen de mejora".

Atención a la diversidad

Otro de los ejes fundamentales será la atención a la diversidad. García alertó de que mientras en España el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado un 36%, en Castilla y León ha descendido un 9%, lo que, a su juicio, demuestra una infradiagnosticación deliberada para evitar dotar de recursos a los centros. Recordó además que el 78% de este alumnado es atendido por la escuela pública, "que debe contar con los medios necesarios".

Entre las propuestas vinculadas a la educación también figuran la gratuidad de los libros de texto, la mejora de las condiciones laborales del profesorado, la compatibilidad de los sexenios con la carrera profesional horizontal y la agilización de las sustituciones, que deberían realizarse en un máximo de tres días lectivos, frente a las semanas de espera que se producen actualmente.

En busca de un proyecto educativo sólido

Desde el PSOE de Zamora concluyen que estas medidas forman parte de un proyecto educativo "sólido, realista y comprometido con el futuro de Zamora y de Castilla y León, situando a la educación pública en el centro de la acción política".

Junto a la educación, Gómez adelantó otros ejes fundamentales en su programa electoral que irán desgranando en las próximas semanas, vinculados a temas como la ordenación del territorio, la transición ecológica, el feminismo y la igualdad y la gestión de las emergencias, recordando los incendios de la Sierra de la Culebra, "que evidenciaron una gestión deficiente y mejorable".