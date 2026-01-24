Manuel Fuentes, cabeza de lista de Ahora Decide-España Vaciada en Zamora

El líder de Ahora Decide, Manuel Fuentes, encabezará la lista de la formación a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, a la que concurren con la marca de la España Vaciada. El portavoz de Ahora Decide, licenciado en Pedagogía y maestro jubilado, lleva como segunda a la responsable de Juventud, Aroa Jiménez Aganzo, que tiene un grado superior de Administración y Gestión de Alojamientos Turísticos.

El tercer puesto lo ocupa Luis Enrique Díaz Casado, concejal de Gema, diplomado en turismo y autónomo en una empresa de venta online y el cuarto es para la secretaria general de Ahora Decide, Begoña Sánchez Giraldo, administrativa.

El alcalde de Morales de Valverde, Emilio Melgar, que es forestal ocupa la quinta plaza, con María Teresa-Rita Romero Mato, de Puebla de Sanabria, en sexta posición. Es secretaria de ayuntamiento e investigadora de la historia de Sanabria-Carballeda.

El ganadero y artesano de Sanzoles Juan Jesús Gallego cierra la lista de titulares. Como suplentes aparecen Elsa Fernández García, de Morales del Rey, que es concejala, ingeniera técnico agrícola y gestor administrativo de la Junta, Diego Martín Lorenzo, toresano director de instituto en el María de Molina y Marie Claire Mateos Hatjiioannou, encuestadora de estudios de mercado.

Fuentes destacó su conocimiento del funcionamiento de las Cortes, donde ya estuvo como procurador durante su militancia en las filas del PSOE y el hecho de ser una formación local, sin "jefes" en Madrid o Valladolid que interfiera su trabajo por la provincia.

Prometió llevar la voz de Zamora a las instituciones autonómicas para, sobre todo, que la provincia reciba un trato "justo". Defiende la utilidad política de este tipo de formaciones, como ocurre con Soria Ya, que llevan directamente los problemas de las provincias al parlamento autonómico.

"Estamos para presentar la candidatura de Ahora Decide en coalición con la España Vaciada. Este año hemos conseguido tener una unión para defender nuestra provincia y nuestra región, nos unen las mismas cosas. Defendemos esta región. Estamos ligados a ella. Unos como concejales, otros como alcaldes, otros como profesionales", destacó Fuentes.

El cabeza de lista anunció que la formación presentará en 15 días el programa electoral, "estamos ultimándolo". Llevamos, dijo Fuentes, "más de 10 años trabajando. Y lo que garantizamos a los zamoranos es que si tenemos representación los problemas de Zamora se van a escuchar alto y claro en el parlamento regional".

Citó como ejemplos a Soria Ya o Teruel Existe que "han conseguido tener una voz en sus parlamentos. Pues Zamora también puede conseguirlo. Y eso es lo que estamos buscando. Tenemos un equipo que creemos que representa bastante fielmente a la sociedad zamorana".

"Nuestra presencia en política no es un fin. Es un medio, es una herramienta, creo que lo demostramos en el trabajo que hacemos semanalmente y diariamente. Y como no debemos un duro a nadie. Lo que sí nos comprometemos es a cantar de las cuarenta a quienes lo hagan mal con esta provincia. Y vamos a aplaudir, no tenemos ningún problema, a quien hagan justicia con Zamora y con sus pueblos", concluyó Fuentes.