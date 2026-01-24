Leo Harlem lo dice claro: “Siempre queda un rincón por descubrir”… y Zamora pide turno
El mensaje de Leo Harlem, con su estilo cercano y directo, ha reabierto el debate sobre el papel de las figuras públicas en la promoción turística de Castilla y León
Un vídeo difundido en redes sociales en el que el humorista Leo Harlem habla de Castilla y León se ha convertido en uno de los contenidos más compartidos de los últimos días. En la pieza, el cómico, con su estilo cercano y directo, pone el foco en el atractivo cultural, gastronómico y paisajístico de la comunidad, rematando su mensaje con una frase que ha calado entre los usuarios: “Siempre queda un rincón por descubrir”.
La publicación ha generado una oleada de reacciones y comentarios que celebran el tono reivindicativo del vídeo y su capacidad para conectar con el orgullo local sin caer en tópicos. Muchos usuarios han respondido citando lugares concretos, pueblos, rutas naturales y enclaves patrimoniales, así como compartiendo recomendaciones personales, en un efecto multiplicador que ha terminado por convertir el contenido en una invitación colectiva a redescubrir la región.
Hay que visitar la comunidad
Aunque el vídeo circula principalmente en plataformas sociales, su mensaje encaja con una tendencia creciente: la búsqueda de destinos próximos, experiencias auténticas y escapadas de corta distancia. En ese marco, Castilla y León aparece como una opción especialmente atractiva por la variedad de propuestas que ofrece: desde patrimonio histórico y turismo rural hasta enoturismo y gastronomía, con una amplia red de municipios y espacios naturales que se mantienen al margen de los circuitos más masificados.
El impacto del vídeo también ha reabierto el debate sobre el papel de las figuras públicas y creadores de contenido en la promoción turística. Sin necesidad de campañas complejas, mensajes sencillos y reconocibles pueden activar conversación, reforzar identidad territorial y despertar interés fuera de los canales tradicionales. En el caso de Leo Harlem, su notoriedad y su vínculo con la comunidad han contribuido a que el mensaje se perciba como genuino y no como un mero eslogan publicitario.
Más allá de la viralidad del momento, la frase “siempre queda un rincón por descubrir” ha funcionado como un lema informal que resume una idea compartida. Castilla y León aún guarda sorpresas, incluso para quienes creen conocerla bien. Y, a juzgar por la reacción en redes, el vídeo ha logrado precisamente eso, que miles de personas vuelvan a mirar la comunidad con curiosidad renovada.
