Ni cestas ni huchas: la moderna forma de colaborar con la parroquia de San José Obrero de Zamora
La comunidad arranca una campaña para afrontar gastos básicos y reparación de goteras en la sacristía y los salones parroquiales
"San José Obrero te necesita", el lema de la iniciativa
"San José Obrero te necesita". Con este lema la parroquia del barrio zamorano invita a sus fieles a participar económicamente ya que "es de todos y se mantiene gracias a la colaboración de los fieles". Ya no hace falta depositar tu donación al tradicional cestillo durante la eucaristía ni en las huchas habilitadas, sino que ahora la parroquia zamorana te ofrece un moderno método para afrontar gastos básicos como la calefacción, la luz o el sonido, además de averías puntuales como la reparación de goteras en la sacristía y en los salones parroquiales.
Es precisamente este objetivo el motivo de la campaña de colaboración que han emprendido porque "nuestra parroquia es casa de todos". Puedes colaborar de forma sencilla y segura a través de la plataforma oficial de la Iglesia en España. Te encontrarás con esto:
Desgravaciones fiscales
En la propia página web, la Iglesia recuerda que los donativos tienen desgravaciones fiscales:
Personas físicas:
- Donativos de hasta 250 €, desgravación de un 80 %.
- Donativos de 250 € en adelante, desgravación de un 80 % de los primeros 250 € y un 40 % del resto.
- Si el donativo es recurrente (dos años consecutivos donando la misma cantidad o mayor) desgravación de un 45 %.
Personas jurídicas:
- Donativos en general, desgravación de un 40 %.
- Si el donativo es recurrente (dos años consecutivos donando la misma cantidad o mayor), desgravación de un 50 %.
- Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia