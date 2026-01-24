Ni cestas ni huchas: la moderna forma de colaborar con la parroquia de San José Obrero de Zamora

"San José Obrero te necesita". Con este lema la parroquia del barrio zamorano invita a sus fieles a participar económicamente ya que "es de todos y se mantiene gracias a la colaboración de los fieles". Ya no hace falta depositar tu donación al tradicional cestillo durante la eucaristía ni en las huchas habilitadas, sino que ahora la parroquia zamorana te ofrece un moderno método para afrontar gastos básicos como la calefacción, la luz o el sonido, además de averías puntuales como la reparación de goteras en la sacristía y en los salones parroquiales.

Es precisamente este objetivo el motivo de la campaña de colaboración que han emprendido porque "nuestra parroquia es casa de todos". Puedes colaborar de forma sencilla y segura a través de la plataforma oficial de la Iglesia en España. Te encontrarás con esto:

Así puedes elegir tu forma y cantidad de participar. / Donoamiiglesia.com

Desgravaciones fiscales

En la propia página web, la Iglesia recuerda que los donativos tienen desgravaciones fiscales:

Personas físicas:

Donativos de hasta 250 € , desgravación de un 80 %.

, desgravación de un %. Donativos de 250 € en adelante, desgravación de un 80 % de los primeros 250 € y un 40 % del resto.

en adelante, desgravación de un de los primeros y un del resto. Si el donativo es recurrente (dos años consecutivos donando la misma cantidad o mayor) desgravación de un 45 %.

Personas jurídicas: