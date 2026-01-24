Las carreteras de Zamora donde debes extremar la precaución tras el paso de la borrasca Ingrid

La borrasca Ingrid en Zamora rebaja su intensidad en la provincia tras dos días de circulación condicionada en la provincia de Zamora y dejar varados durante más de 24 horas a más de un millar de camiones. A pesar de que las condiciones meteorológicas adversas se han mitigado, las autoridades advierten sobre la necesidad de extremar la precaución en varias carreteras de la red estatal de la provincia, sobre todo, en los principales ejes de comunicación con Sanabria, Galicia y León. Según el último parte de vialidad, se recomienda conducir con especial cuidado en tramos donde se registra acumulación de nieve y riesgo de hielo.

Las mayores complicaciones se concentran en la N-525, la A-52 y la A-66, vías muy transitadas en las que las condiciones invernales pueden afectar a la seguridad, sobre todo en zonas de mayor altitud. Aunque el tráfico permanece abierto, las autoridades insisten en adaptar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y atender a la señalización mientras se mantenga el episodio de frío.

TRAMOS DE PRECAUCIÓN POR NIEVE N-525 (Benavente – Sanabria – Padornelo) Benavente – Cruce de Mombuey

Cruce de Mombuey – Puebla de Sanabria

Puebla de Sanabria – Requejo

Requejo – Salida 103 (Padornelo)

Salida de Chanos – Límite provincia de Ourense Precaución por nieve en todo el trazado A-66 (Autovía de la Plata) Pk 196+300 al 207+510

(Límite provincia de León – Benavente) A-52 (Autovía de las Rías Baixas) Benavente – Camarzana de Tera

Camarzana de Tera – Mombuey Oeste

Mombuey Oeste – Requejo

Requejo – Límite provincia de Ourense Precaución por nieve en todo el corredor hacia Galicia. RESTO DE CARRETERAS El resto de las carreteras estatales de la provincia permanecen abiertas y sin restricciones, aunque se recomienda conducir con prudencia ante posibles placas de hielo.

Emergencias

Desde que Ingrid entró en acción, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León 112 ha atendido 19 incidentes por nevadas en la provincia de Zamora.

Aviso amarillo por fuertes vientos

El parte meteorológico de este domingo en Castilla y León augura fuertes rachas de viento en todas las provincias, con avisos amarillos en toda la región, Zamora incluida.

Circulación libre de camiones

Los camiones ya son "libres" desde este sábado y han circulado con normalidad -por ahora- por las carreteras de Zamora, todas ya en nivel verde. Así circulan a su paso por San Martín de Terroso en las inmediaciones de la salida de Requejo:

San Martín de Terroso en las inmediaciones de la salida de Requejo. / A. S.

En Zamora únicamente permanece con restricciones el tramo entre la ZA-104 a la Laguna de Peces.

Del nivel amarillo al verde

El nivel amarillo se mantuvo en Zamora hasta las 10 de la mañana de este sábado en la A-52 sentido Galicia desde el kilómetro 79, con prohibición total de circulación de vehículos pesados. Lo mismo ocurrió en la A-6, también en nivel amarillo, desde el kilómetro 262 en Benavente hasta el límite de la provincia de Zamora.