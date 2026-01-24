Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Autoridades, profesionales y público se interesan en Fitur por la oferta turística de Zamora

La provincia se consolida como destino de referencia del turismo de interior, basado en experiencias singulares, sostenibles y de alto valor añadido

Leticia Galende

La presencia de Zamora en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) está dejando un balance muy positivo para la Diputación Provincial, que ha visto cómo autoridades, profesionales del sector y público general se han interesado por la programación turística presentada por el Patronato Provincial de Turismo.

El stand de la Junta de Castilla y León ha recibido en los últimos días la visita del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, María Inmaculada Sanz Otero, quienes han conocido de primera mano las líneas de promoción turística de la provincia y los principales acontecimientos que marcarán el calendario zamorano en el próximo año.

Durante las jornadas de la feria, la propuesta turística de la Diputación de Zamora ha tenido una destacada acogida, con especial atención al eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico de carácter excepcional que desde hace dos años se viene trabajando como uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia.

Zamora se sitúa como uno de los mejores puntos de observación del eclipse en España y en Europa, una circunstancia que ya se está traduciendo en un aumento significativo de reservas en hoteles y alojamientos rurales para esas fechas. Un movimiento que refuerza las expectativas de impacto económico y de proyección turística para el conjunto del territorio provincial.

La Diputación subraya la importancia del respaldo institucional recibido en Fitur, así como la respuesta del sector, elementos que "refuerzan la estrategia del Patronato Provincial de Turismo orientada a consolidar a Zamora como destino de referencia del turismo de interior, basado en experiencias singulares, sostenibles y de alto valor añadido".

