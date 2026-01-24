Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Celta Fortuna - Zamora CFEstas son las carreteras afectadas en Aliste y SanabriaWaterpolo Zamora, anfitrión este sábado de la Copa de InviernoCazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE
instagramlinkedin

I Noche Flamenca de la Peña "Amigos del Cante"

La afición inaugura el curso flamenco

OPINIÓN | Bajo ese amparo estatutario se entiende la constante voluntad de facilitar espacios y oportunidades a los aficionados zamoranos y también a los procedentes de otros territorios, como ocurre con frecuencia en esta venerable asociación cultural

La afición inaugura el curso flamenco

La afición inaugura el curso flamenco

Félix Rodríguez Lozano

Félix Rodríguez Lozano

Buena muestra de la importancia y el valor que la Asociación Cultural "Amigos del Cante" concede a las prácticas, encuentros y demostraciones de los aficionados es el hecho de que sean precisamente ellos quienes inauguren la programación de actividades del año 2026. Un gesto que no es casual, sino profundamente coherente con el espíritu fundacional de la Peña.

He citado en más de una ocasión el artículo 2 de los estatutos de la entidad —apartado primero del título dedicado a fines y actividades— donde se recoge de forma expresa la promoción, difusión y perfeccionamiento del arte flamenco. Bajo ese amparo estatutario se entiende la constante voluntad de facilitar espacios y oportunidades a los aficionados zamoranos y también a los procedentes de otros territorios, como ocurre con frecuencia en esta venerable asociación cultural.

La experiencia, como es habitual, está abierta a todas aquellas personas que deseen acercarse a la sede social, en Peña Trevinca, 14, a partir de las veinte treinta horas. No es requisito indispensable ser socio para participar, pudiendo hacerlo en las modalidades de cante, guitarra, baile o cualquier otro instrumento que tenga cabida en el universo flamenco. Naturalmente, también es posible asistir como simple espectador, dejándose llevar por el ambiente.

Noticias relacionadas

En definitiva, las noches de aficionados se convierten en auténticos días de puertas abiertas para cuantos se animen a compartir unas horas en torno al flamenco, conocer de primera mano la sede de "Amigos del Cante", a sus socios y su actividad, y disfrutar del arte en su expresión más genuina. Todo ello, culminado —como manda la tradición— con la degustación de unas viandas en un clima de concordia, cercanía y hermandad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
  2. Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
  3. El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
  4. ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
  5. VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
  6. Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
  7. El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
  8. Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia

Los abogados de Zamora ven quiebra de derechos y caos en el cambio de modelo judicial

Estas son las medidas para mejorar la educación que propone el PSOE de Zamora

La afición inaugura el curso flamenco

La afición inaugura el curso flamenco

Las plataformas sanitarias pone cifra exacta a las plazas de médicos vacantes en Zamora

La Adelaida, de Zamora a Madrid: el baile popular que revive gracias a una pregunta escolar

La Adelaida, de Zamora a Madrid: el baile popular que revive gracias a una pregunta escolar

Zamora “cobra vida” en un vídeo creado con IA que anima sus estatuas más emblemáticas

Zamora “cobra vida” en un vídeo creado con IA que anima sus estatuas más emblemáticas

El legado industrial del Duero, nuevo motor turístico transfronterizo

El legado industrial del Duero, nuevo motor turístico transfronterizo

El metro de Madrid traslada a los usuarios a un viaje a Zamora a través de los sonidos

Tracking Pixel Contents