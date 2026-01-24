I Noche Flamenca de la Peña "Amigos del Cante"
La afición inaugura el curso flamenco
OPINIÓN | Bajo ese amparo estatutario se entiende la constante voluntad de facilitar espacios y oportunidades a los aficionados zamoranos y también a los procedentes de otros territorios, como ocurre con frecuencia en esta venerable asociación cultural
Buena muestra de la importancia y el valor que la Asociación Cultural "Amigos del Cante" concede a las prácticas, encuentros y demostraciones de los aficionados es el hecho de que sean precisamente ellos quienes inauguren la programación de actividades del año 2026. Un gesto que no es casual, sino profundamente coherente con el espíritu fundacional de la Peña.
He citado en más de una ocasión el artículo 2 de los estatutos de la entidad —apartado primero del título dedicado a fines y actividades— donde se recoge de forma expresa la promoción, difusión y perfeccionamiento del arte flamenco. Bajo ese amparo estatutario se entiende la constante voluntad de facilitar espacios y oportunidades a los aficionados zamoranos y también a los procedentes de otros territorios, como ocurre con frecuencia en esta venerable asociación cultural.
La experiencia, como es habitual, está abierta a todas aquellas personas que deseen acercarse a la sede social, en Peña Trevinca, 14, a partir de las veinte treinta horas. No es requisito indispensable ser socio para participar, pudiendo hacerlo en las modalidades de cante, guitarra, baile o cualquier otro instrumento que tenga cabida en el universo flamenco. Naturalmente, también es posible asistir como simple espectador, dejándose llevar por el ambiente.
En definitiva, las noches de aficionados se convierten en auténticos días de puertas abiertas para cuantos se animen a compartir unas horas en torno al flamenco, conocer de primera mano la sede de "Amigos del Cante", a sus socios y su actividad, y disfrutar del arte en su expresión más genuina. Todo ello, culminado —como manda la tradición— con la degustación de unas viandas en un clima de concordia, cercanía y hermandad.
