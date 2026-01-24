Los abogados de Zamora ven quiebra de derechos y caos en el cambio de modelo judicial

La abogacía zamorana ha celebrado su festividad patronal y ha aprovechado el acto de distinción de los colegiados que llevan 25 y 50 años de ejercicio y los que se han incorporado en el último ejercicio para recordar algunas de las reivindicaciones casi históricas de la profesión y denunciar la situación generada con la reorganización judicial que se aplica desde el pasado 1 de enero.

Sobre esa reestructuración recogida en la Ley Orgánica 1/2025, la decana del Colegio de Abogados de Zamora, Ana Martín García, ha declarado que les está dando "muchos quebraderos de cabeza, no solo a los abogados, entendemos que muchas cosas suponen una quiebra de derechos para el ciudadano", ha advertido.

Los primeros compases de la reforma les ha afectado "muy negativamente" y, aunque todavía habrá que ver cómo funciona, los primeros días han sido de "bastante caos" porque se trata de "una reorganización absoluta" , tanto para los letrados como para los propios funcionarios de Justicia. "Necesitamos un tiempo para hacernos todos a este cambio, que no va a ser fácil", ha asegurado.

Uno de los nuevos abogados, junto a su padrino de colegiación. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Respecto a las reivindicaciones de la profesión, ha reclamado "dignidad" en el turno de oficio, que se les haga efectivo el "derecho a la conciliación" como recoge la Ley de Defensa y que también se respete su derecho a la salud. En la actualidad, el Colegio de Abogados de Zamora suma unos 600 colegiados, de los que unos 330 son ejercientes.

En el último año se han incorporado tres, a los que se ha dado su bienvenida oficial. En el acto solemne de celebración se ha impuesto la insignia de 50 años de colegiación a José Manuel Bahamonde Malmierca y de 25 años a Silva Calvo, Ignacio Fernández, Marta Casado, Gregorio Rodríguez, Óscar Prieto, José Ramón Pérez y Miguel Ángel Lorenzo.

Transferencia de competencias

Al acto ha asistido el máximo responsable de los Colegios de Abogados de Castilla y León que ha reclamado tener en esta Comunidad las mismas condiciones de las que disfrutan las regiones que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia.

En segunda fila, José Manuel Bahamonde, con 50 años de ejercicio. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

El presidente del Consejo de la Abogacía autonómico y decano del Colegio de León, Fernando Rodríguez Santocildes, ha lamentado que los letrados en Castilla y León en algunos aspectos estén "en una situación de inferioridad" respecto a las Comunidades con las competencias transferidas, como en lo referente al turno de oficio y el baremo de pago por ese ejercicio o la remuneración de la solución de controversias.

Sobre esa última cuestión, ha detallado que en Castilla y León los abogados llevan a cabo ese trabajo, obligatorio por ley, pero no está remunerado, lo que les parece "injusto e indigno".

Igualmente, ha reclamado una ley que permita que los abogados que han cotizado en la mutualidad de la Abogacía pasen al régimen de trabajadores autónomos con unas "pensiones dignas" al llegar a la edad de jubilación.

Congreso autonómico en Zamora

Sobre el traspaso de competencias de Justicia, ha aclarado que lo importante no es tanto quien las tenga como mejorar los aspectos en los que los abogados de las Comunidades en las que no están transferidas están en peor situación. Rodríguez Santocildes ha anunciado además que a finales de mayo la ciudad de Zamora acogerá el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que reunirá a unos trescientos letrados para reflexionar y planear el futuro de la profesión.