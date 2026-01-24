Más de 160 perros presumen de belleza en Ifeza
El recinto ferial de Zamora acoge el ABKC San Antón Trophy 2026, que reúne en la ciudad a algunos de los mejores ejemplares de Bulldog Francés, Dachshund y American Bully
El Recinto Ferial Ifeza de Zamora acoge hoy y mañana el ABKC San Antón Trophy 2026, un destacado evento internacional de belleza canina que reúne en la ciudad a algunos de los mejores ejemplares de Bulldog Francés, Dachshund y American Bully.
Durante ambas jornadas, en horario ininterrumpido de 9.00 a 20.00 horas, se celebran cuatro shows oficiales ABKC, en los que participan alrededor de 160 perros procedentes de distintos puntos de España y de varios países europeos. Esta elevada participación consolida a Zamora como referente y punto de encuentro del sector canino a nivel internacional.
La entrada al evento es gratuita, lo que permite acercar este espectáculo al público general y favorecer la participación de vecinos y visitantes interesados en el mundo canino.
El certamen cuenta con la presencia de cuatro jueces internacionales, procedentes de España, Holanda, Polonia y México, un factor que refuerza el prestigio y la proyección exterior del evento, atrayendo a criadores, expositores y aficionados de diferentes países.
Más allá del ámbito deportivo y cultural, el ABKC San Antón Trophy 2026 supone un importante impulso turístico y económico para Zamora, ya que participantes, jueces y acompañantes se alojan en hoteles de la ciudad, generando actividad durante todo el fin de semana, lo que contribuye a la dinamización del tejido económico y comercial local.
Caja Rural de Zamora, entidad colaboradora del evento, destaca además la importancia de apoyar iniciativas como está que ayudan a incrementar el turismo, la proyección exterior de la provincia zamorana y el desarrollo económico local.
- Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia