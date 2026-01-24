Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 160 perros presumen de belleza en Ifeza

El recinto ferial de Zamora acoge el ABKC San Antón Trophy 2026, que reúne en la ciudad a algunos de los mejores ejemplares de Bulldog Francés, Dachshund y American Bully

Exposición canina en Ifeza / José Luis Fernández / LZA

Leticia Galende

El Recinto Ferial Ifeza de Zamora acoge hoy y mañana el ABKC San Antón Trophy 2026, un destacado evento internacional de belleza canina que reúne en la ciudad a algunos de los mejores ejemplares de Bulldog Francés, Dachshund y American Bully.

Durante ambas jornadas, en horario ininterrumpido de 9.00 a 20.00 horas, se celebran cuatro shows oficiales ABKC, en los que participan alrededor de 160 perros procedentes de distintos puntos de España y de varios países europeos. Esta elevada participación consolida a Zamora como referente y punto de encuentro del sector canino a nivel internacional.

La entrada al evento es gratuita, lo que permite acercar este espectáculo al público general y favorecer la participación de vecinos y visitantes interesados en el mundo canino.

El certamen cuenta con la presencia de cuatro jueces internacionales, procedentes de España, Holanda, Polonia y México, un factor que refuerza el prestigio y la proyección exterior del evento, atrayendo a criadores, expositores y aficionados de diferentes países.

Más allá del ámbito deportivo y cultural, el ABKC San Antón Trophy 2026 supone un importante impulso turístico y económico para Zamora, ya que participantes, jueces y acompañantes se alojan en hoteles de la ciudad, generando actividad durante todo el fin de semana, lo que contribuye a la dinamización del tejido económico y comercial local.

Caja Rural de Zamora, entidad colaboradora del evento, destaca además la importancia de apoyar iniciativas como está que ayudan a incrementar el turismo, la proyección exterior de la provincia zamorana y el desarrollo económico local.

