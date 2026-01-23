Zamora conquista el mundo a golpe de joystick

Gamez Studio vuelve a poner el nombre de Zamora en el mapa con una nueva participación en un encuentro internacional.

Esta vez ha sido el Pocket Gamer Connects London, donde empresas de la industria del videojuego se dan cita para compartir conocimientos, establecer contactos y generar nuevas oportunidades de negocio.

Durante dos días, la empresa zamorana ha mantenido reuniones estratégicas con potenciales socios, inversores y colaboradores, impulsando el desarrollo de varios de sus proyectos más innovadores.

Dos miembros de Gamez Studio, en la feria de Londres. / Cedida

Además, uno de sus últimos videojuegos, Bubble Investor, llamó especialmente la atención entre los asistentes.

Una diversifcación con nuevos horizontes

Desde Gamez Studio se sienten especialmente orgullosos de participar en este tipo de eventos más allá de las fronteras. «Supone una contribución destacada a la diversificación del tejido empresarial local, dinamizando un sector tecnológico y cultural emergente en la región.

De esta manera, se demuestra que desde ciudades medianas y pequeñas también se puede generar iniciativas innovadoras con alcance global, rompiendo estereotipos y abriendo camino a nuevos perfiles profesionales», argumentan.

Próximas visitas internacionales

En la agenda de Gamez Studio ya está confirmada su próxima cita internacional que le llevará hasta San Francisco, donde se celebra a Game Developers Conference, una de las ferias más importantes en el sector mundial del videojuego.

Un paso más hacia la internacionalización del estudio zamorano.