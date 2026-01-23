Zamora “cobra vida” en un vídeo creado con IA que anima sus estatuas más emblemáticas

Un vídeo realizado con inteligencia artificial está llamando la atención en redes sociales al presentar una idea tan llamativa como sencilla: dar movimiento y expresividad a algunas de las estatuas más reconocibles de la ciudad, como si durante unos segundos abandonaran su inmovilidad habitual.

La pieza, difundida online, utiliza técnicas de generación y animación asistidas por IA para recrear gestos sutiles, miradas, leves giros, cambios de expresión, manteniendo, en lo esencial, la apariencia de bronce o piedra que caracteriza a este tipo de patrimonio urbano. El resultado es un montaje breve y visual, pensado para consumo rápido, que convierte el paseo cotidiano por Zamora en una escena inesperada.