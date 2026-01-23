Zamora “cobra vida” en un vídeo creado con IA que anima sus estatuas más emblemáticas
Gracias a la inteligencia artificial, las estatuas más conocidas de Zamora revelan una nueva faceta, mostrando gestos y movimientos que alteran su habitual inmovilidad por unos segundos
Un vídeo realizado con inteligencia artificial está llamando la atención en redes sociales al presentar una idea tan llamativa como sencilla: dar movimiento y expresividad a algunas de las estatuas más reconocibles de la ciudad, como si durante unos segundos abandonaran su inmovilidad habitual.
La pieza, difundida online, utiliza técnicas de generación y animación asistidas por IA para recrear gestos sutiles, miradas, leves giros, cambios de expresión, manteniendo, en lo esencial, la apariencia de bronce o piedra que caracteriza a este tipo de patrimonio urbano. El resultado es un montaje breve y visual, pensado para consumo rápido, que convierte el paseo cotidiano por Zamora en una escena inesperada.
