Fin de semana de nieve en Zamora capital

El concejal de Promoción Económica y Seguridad Ciudadana, David Gago, ha pedido a la ciudadanía que extreme las medidas de seguridad desde hoy y hasta el próximo lunes ante las previsiones meteorológicas que avisan de la posibilidad de que la nieve que está cayendo sobre Sanabria pueda desplazarse hasta la capital.

Nieve en Zamora / J. L. F. (Archivo)

Ante las posibles consecuencias que podría tener esta situación, desde la concejalía se ha mantenido una reunión con los servicios municipales de limpieza, que serán los encargados de repartir la sal, para que estén alerta, al igual que con Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Un operario retira la nieve en un temporal anterior en Zamora. / M. M. (Archivo)

“No estamos acostumbrados a que nieve en la ciudad, por ello extremar la precaución en el tránsito peatonal y la conducción en caso de que la nevada cuaje”, ha insistido Gago, quien ha apuntado que desde el Ayuntamiento se han tomado las medidas para evitar, en lo posible, los inconvenientes que esta situación pudiera generar.