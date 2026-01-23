La segunda edición del Zam Jam consolida a Zamora como referente del videojuego

Zamora volverá a convertirse en punto de encuentro para jóvenes creadores de videojuegos con la celebración de la segunda edición del Zam Jam, un evento colaborativo que reunirá a cerca de medio centenar de participantes para desarrollar videojuegos en solo 48 horas. La iniciativa, impulsada por la asociación Zam Jam y formada mayoritariamente por estudiantes del Grado en Desarrollo de Videojuegos y Aplicaciones Interactivas de la Universidad de Salamanca en Zamora, cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zamora, Caja Rural, la empresa Synergias y el JAP, organización sin ánimo de lucro conformada por AIR Institute con la ayuda de Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) y la Junta de Castilla y León

El evento se desarrollará en Ifeza del 30 de enero al 1 de febrero con el fin de "impulsar talento joven, fomentar el emprendimiento y demostrar que la provincia cuenta con capacidades destacadas en el ámbito del videojuego y la innovación digital", indicó durante la presentación el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto.

Cita que busca también resaltar la importancia del sector del videojuego como "oportunidad laboral y como herramienta para fijar población joven", tal y como apreció el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

Por su parte, la técnico de Comunicación de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, reafirmó su apoyo a esta segunda edición del Zam Jam como continuidad de otras actividades tecnológicas que han encontrado en Zamora un entorno propicio para crecer. Asimismo, destacó el esfuerzo de los jóvenes organizadores, estudiantes de la USAL, por sacar adelante una segunda edición compatible con su formación académica.

PRESENTACIÓN ZAM JAM 2026 / Victor Garrido / LZA

Jóvenes que se han organizado en la Asociación Zamorana Zam Jam gracias a la ayuda de Synergias, que ha acompañado a los organizadores para iniciar un camino en el que sentar las bases de una agenda cultural y tecnológica que también llegará al medio rural, anunció la representante de la empresa de eventos, Canto Marbán.

Iniciativa que no solo tiene un carácter divulgativo del evento, sino que servirá para "crear cantera, conectar generaciones y atraer a futuros estudiantes a una de las pocas ciudades españolas que ofrecen este grado universitario", dijo Marbán.

Desarrollo del Zam Jam 2026

La Zam Jam consiste en una game jam, es decir, un encuentro intensivo en el que los participantes recibirán una temática común el viernes por la tarde y dispondrán de todo el fin de semana para desarrollar un videojuego desde cero, de forma individual o en equipos de hasta seis personas. El domingo se presentarán los proyectos, se publicarán los juegos y tráilers y se celebrará la entrega de premios, prevista a partir de las 17.00 horas y que contará como presentador con el actor de doblaje Hermoti, quien participará también como miembro del jurado.

La secretaria de la Asociación Zamorana Zam Jam, María Álvarez, recordó que el evento está abierto a cualquier persona mayor de edad con conocimientos en desarrollo de videojuegos, independientemente de su formación, y que el domingo habrá jornada de puertas abiertas para que el público pueda probar los juegos creados y asistir a la entrega de premios. En cuanto a las inscripciones, permanecerán abiertas hasta el inicio del evento.

Álvarez subrayó el éxito de la primera edición en la que participaron medio centenar de personas, dando la posibilidad al ganador de dar visibilidad a su juego que finalmente será publicado. Antesala de la Zam Jam 2026 que espera consolidarse como un punto de partida real hacia la profesionalización, así como escaparate del talento joven que se está formando en Zamora.