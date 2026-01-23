Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora

El arquitecto soriano Jesús Fernández Beltrán es el propuesto por Somacyl para la redacción del proyecto de la nueva estación de autobuses de Zamora, al superar su propuesta técnicamente a la presentada por Incosa y resultar excluida la de Lurbino Global.

Fernández Beltrán ha realizado un estudio de los accesos peatonales proponiendo dos nuevos accesos laterales facilitando la evacuación y sectorización. Señala que el acceso de autobuses va a ser dotado de cubrición unificando la fachada. Explica detalladamente la distribución y funcionamiento de los tres volúmenes del edificio: volumen de viajeros y dársena; volumen comercial y volumen transversal con distribución en graderío y zonas de coworking.

En cuanto a la zona comercial plantea una fachada porticada y parking para 44 plazas. La obra se ejecutaría en cuatro fases: Fase I (3 meses) para desmontaje y desconexión de servicios; Fase II (7 meses) para demolición de la estación, urbanización, interior y cimentaciones; Fase III (10 meses) para la construcción del aparcamiento exterior, comercial, taquillas y coworking; y Fase IV (4 meses) para apertura de las nuevas instalaciones de la estación y demolición de la parte rehabilitada para la ejecución de las obras.

El arquitecto ha realizado proyectos de la ampliación del Centro Cultural de la Audiencia en Soria, el centro cívico de Simancas, un centro social en Valdegeña (Soria), el edificio multiusos de Alconaba, la escuela primaria Schoren-Bases, la nueva sede del Colegio de Arquitectos de Soria o la residencia juvenil Antonio Machado de la capital.

La redacción del proyecto es el paso previo e imprescindible al comienzo de las obras de construcción de la nueva estación de autobuses de Zamora.