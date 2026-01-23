Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Celta Fortuna - Zamora CFEstas son las carreteras afectadas en Aliste y SanabriaWaterpolo Zamora, anfitrión este sábado de la Copa de InviernoCazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE
Las plataformas sanitarias pone cifra exacta a las plazas de médicos vacantes en Zamora

El Movimiento por la Sanidad Publica critica que hay 44 sanitarios pasan consulta sin tener el MIR

Integrantes del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Alberto Ferreras

El Movimiento por la Sanidad Pública de Zamora ha denunciado que son 82 los puestos de médicos especialistas que están vacantes en la provincia, una situación que afecta tanto a la Atención Primaria como a la Especializada.

De hecho, hay 44 vacantes de Medicina de Familia y Comunitaria en cuyas consultas están mirando a los pacientes médicos que no tienen el MIR.

En cuanto a la atención especializada, el problema en los hospitales es "todavía mayor", ha denunciado el portavoz de la plataforma sanitaria, Jerónimo Cantuche, que ha enumerado los profesionales que faltan.

Por especialidades

Dos en Documentación Clínica, otros dos en Anestesia, tres en Aparato Digestivo y Cirugía General, otros tres en Traumatología, tres más en Dermatología, dos en Farmacia, uno en Medicina Intensiva, otro en Medicina Interna, dos en Nefrología, uno en Oncología Médica, dos en Oncología Radioterápica, uno en Psicología Clínica, otro en Psiquiatría, tres en Radiodiagnóstico y cuatro en Urología.

Por su parte, Nieves Turiel ha aportado algunas cifras sanitarias en las que en Zamora "somos los primeros", ha indicado de forma irónica, ya que se trata de ocupar el primer lugar en la lista de espera en Traumatología, con 304 días de espera frente a 138 de media autonómica, 186 en Neumología por 66 en el conjunto de Castilla y León; o 236 en Urología frente 92 en la Comunidad, "otra vez los primeros, triplicando al hospital más próximo", ha declarado.

Igualmente, ha denunciado la "trampa" para reducir la lista de espera en Oftalmología al citar a los pacientes primero con un Optometrista que hace un cribado.

Asambleas

Ante este panorama, de cara a la manifestación autonómica por la sanidad pública que se celebrará el 21 de febrero en Valladolid, el Movimiento por la Sanidad Pública de Zamora organizará actos previos en distintos puntos de la provincia para incentivar la participación en la movilización. Así, el próximo 2 de febrero está previsto celebrar una asamblea en el Ayuntamiento de Toro a las 19.00 horas, mientras que el día 5 se ha programado una mesa redonda en el salón de actos del centro cultural municipal de la Alhóndiga de Zamora.

En ella intervendrá el procurador autonómico y exvicepresidente de la Junta Francisco Igea, médico de profesión, y se invitará a participar a representantes de los partidos PP, PSOE, UPL, Podemos e IU. Además, el día 7 de febrero está programada en Tábara a las 12 horas una asamblea vecinal para hablar de la situación sanitaria y la movilización regional.

TEMAS

