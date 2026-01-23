Nuevo atropello en Zamora: una mujer de 50 años que recibe asistencia sanitaria
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal
Desde el Servicio de Emergencias del 112 han alertado de un atropello a un peatón en la calle Villalpando a la altura del número 11, en Zamora capital.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Zamora y Policía Nacional.
Una mujer de unos 50 años ha necesitado asistencia médica por parte de emergencias sanitarias y de momento se desconocen las causas del atropello.
