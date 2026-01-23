Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja nevadasNueva estación de autobuses ZamoraAsociación Derecho a Morir Dignamente ZamoraTragedias ferroviarias en Zamora
instagramlinkedin

Nuevo atropello en Zamora: una mujer de 50 años que recibe asistencia sanitaria

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal

Ambulancia de emergencias sanitarias

Ambulancia de emergencias sanitarias / JcyL / Loz

Vanessa Remesal

Desde el Servicio de Emergencias del 112 han alertado de un atropello a un peatón en la calle Villalpando a la altura del número 11, en Zamora capital.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Zamora y Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Una mujer de unos 50 años ha necesitado asistencia médica por parte de emergencias sanitarias y de momento se desconocen las causas del atropello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
  2. El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
  3. ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
  4. VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
  5. Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
  6. El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
  7. Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas
  8. Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia

Nuevo atropello en Zamora: una mujer de 50 años que recibe asistencia sanitaria

Nuevo atropello en Zamora: una mujer de 50 años que recibe asistencia sanitaria

La asamblea de donantes de sangre de Zamora, el 30 de enero

La asamblea de donantes de sangre de Zamora, el 30 de enero

La Asociación Derecho a Morir Dignamente de Zamora denuncia trabas para aplicar la eutanasia en Castilla y León

Coches voladores y chuletas artificiales: Fernando Jáuregui presenta su libro "El cambio en 100 palabras" sobre cómo será la vida en 2050

Coches voladores y chuletas artificiales: Fernando Jáuregui presenta su libro "El cambio en 100 palabras" sobre cómo será la vida en 2050

Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora

Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora

Zamora conquista el mundo a golpe de joystick

Zamora conquista el mundo a golpe de joystick

Zamora promociona en Fitur su patrimonio industrial y la margen izquierda del Duero

La odisea de emanciparse en Zamora por el alza de los alquileres: "Mi pareja tiene un sueldo bastante digno pero ni por esas nos llega"

Tracking Pixel Contents