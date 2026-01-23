Nuevo atropello en Zamora: una mujer de 50 años que recibe asistencia sanitaria

Desde el Servicio de Emergencias del 112 han alertado de un atropello a un peatón en la calle Villalpando a la altura del número 11, en Zamora capital.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Zamora y Policía Nacional.

Una mujer de unos 50 años ha necesitado asistencia médica por parte de emergencias sanitarias y de momento se desconocen las causas del atropello.