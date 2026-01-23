El metro de Madrid traslada a los usuarios a un viaje a Zamora a través de los sonidos

Zamora ha iniciado una campaña de promoción turística en el metro de Madrid, con la instalación de soportes publicitarios de gran formato en una veintena de estaciones situadas en las líneas más céntricas de la capital. La acción comenzó el pasado 20 de enero y permanecerá activa hasta el 2 de febrero.

La iniciativa utiliza la misma línea creativa presentada ayer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde Zamora se promociona como un destino capaz de despertar los sentidos, teniendo el sonido como eje de la experiencia. Bajo el lema "Zamora. Escúchate. Turismo de interior, interior", la campaña propone una forma de viajar alejada del ruido, las aglomeraciones y las prisas, apostando por la calma y la recuperación del tiempo.

Los anuncios, en paneles de 4x3 metros, se han colocado en estaciones de las líneas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, algunas de las más transitadas del suburbano madrileño. Selección que ha recalcado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Cristoph Strieder, para reforzar el mensaje difundido en Fitur y aumentar su impacto entre los usuarios del transporte público.

La mejor vista de la ciudad

El edil ha vuelto a poner el énfasis en la margen izquierda del río Duero como puerta de entrada a la ciudad, un espacio que ha definido como "el lugar con la mejor vista de Zamora". Asimismo, ha recordad que dentro de este proyecto ya se han ejecutado diversas actuaciones, como la mejora del entorno de Los Pelambres con la instalación de duchas, vestuarios y nuevo mobiliario urbano, así como la reorganización del estacionamiento, con la creación de dos aparcamientos disuasorios y una zona específica para autocaravanas. Estas infraestructuras permiten a los visitantes acceder a la ciudad atravesando el Puente de Piedra.

Strieder ha señalado también que el objetivo final es transformar esta zona en "un gran espacio con propuestas turísticas singulares", integrando elementos gastronómicos, patrimoniales y deportivos que contribuyan a diversificar y renovar la oferta turística de Zamora.