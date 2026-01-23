El legado industrial del Duero, nuevo motor turístico transfronterizo

Poner en valor el legado industrial del territorio como recurso cultural y turístico es el fin que persigue la nueva marca de destino "Turismo Industrial Duero Douro" que se ha dado a conocer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid hasta el domingo.

La nueva propuesta turística transfronteriza entre España y Portugal apuesta por la recuperación y valorización del legado industrial vinculado al río Duero/Douro, transformándolo en una oferta turística innovadora, sostenible y compartida entre ambos países.

El acto de presentación tuvo lugar en el stand de la CIM Trás-os-Montes donde se mostró a los asistentes el mapa de recursos de patrimonio industrial, las sinergias y agentes del territorio implicados, así como las principales líneas de trabajo del proyecto.

Presentación en Fitur del nuevo destino turístico de patrimonio industrial Duero Douro / Cedida / LZA

Asimismo, se han avanzado los dos espacios expositivos previstos en el marco del proyecto europeo Interreg Poctep In_Genios_Duero_Douro. Uno en el Complexo Industrial do Cachão (Portugal) y otro en las Aceñas de Zamora (España), concebidos como nodos de interpretación y divulgación del patrimonio industrial. Espacios que permitirán contextualizar la historia industrial del territorio y servirán como puntos de partida para la visita y el conocimiento de los recursos asociados.

La iniciativa se completa con el diseño de diversas rutas turísticas temáticas, destinadas a estructurar una oferta turística sostenible, innovadora y compartida en el territorio, fomentando una experiencia integrada y de calidad para el viajero.

En el acto intervinieron Pedro Lima, director de la CIM Trás-os-Montes, y Joaquín García, en representación de la Fundación Santa María la Real, quienes destacaron el potencial del patrimonio industrial como motor de desarrollo cultural y turístico. La presentación fue clausurada por el presidente de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, quien subrayó la importancia de la cooperación entre España y Portugal para impulsar nuevos modelos turísticos basados en la identidad y la singularidad del territorio.

Presentación en Fitur del nuevo destino turístico de patrimonio industrial Duero Douro / Cedida / LZA

El proyecto In_Genios_Duero_Douro tiene como objetivo sentar las bases para el desarrollo del turismo industrial en el ámbito del Duero-Douro, fortalecer su ecosistema turístico mediante la colaboración entre agentes públicos y privados y generar experiencias piloto que contribuyan a la valorización del patrimonio y la cultura industrial. Todo ello con la finalidad de crear una oferta turística diferenciada que refuerce la identidad del territorio y amplíe sus oportunidades de desarrollo económico y cultural.