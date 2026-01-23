El legado industrial del Duero, nuevo motor turístico transfronterizo
La marca de destino turístico "Turismo Industrial Duero Douro" se ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)
Poner en valor el legado industrial del territorio como recurso cultural y turístico es el fin que persigue la nueva marca de destino "Turismo Industrial Duero Douro" que se ha dado a conocer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid hasta el domingo.
La nueva propuesta turística transfronteriza entre España y Portugal apuesta por la recuperación y valorización del legado industrial vinculado al río Duero/Douro, transformándolo en una oferta turística innovadora, sostenible y compartida entre ambos países.
El acto de presentación tuvo lugar en el stand de la CIM Trás-os-Montes donde se mostró a los asistentes el mapa de recursos de patrimonio industrial, las sinergias y agentes del territorio implicados, así como las principales líneas de trabajo del proyecto.
Asimismo, se han avanzado los dos espacios expositivos previstos en el marco del proyecto europeo Interreg Poctep In_Genios_Duero_Douro. Uno en el Complexo Industrial do Cachão (Portugal) y otro en las Aceñas de Zamora (España), concebidos como nodos de interpretación y divulgación del patrimonio industrial. Espacios que permitirán contextualizar la historia industrial del territorio y servirán como puntos de partida para la visita y el conocimiento de los recursos asociados.
La iniciativa se completa con el diseño de diversas rutas turísticas temáticas, destinadas a estructurar una oferta turística sostenible, innovadora y compartida en el territorio, fomentando una experiencia integrada y de calidad para el viajero.
En el acto intervinieron Pedro Lima, director de la CIM Trás-os-Montes, y Joaquín García, en representación de la Fundación Santa María la Real, quienes destacaron el potencial del patrimonio industrial como motor de desarrollo cultural y turístico. La presentación fue clausurada por el presidente de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, quien subrayó la importancia de la cooperación entre España y Portugal para impulsar nuevos modelos turísticos basados en la identidad y la singularidad del territorio.
El proyecto In_Genios_Duero_Douro tiene como objetivo sentar las bases para el desarrollo del turismo industrial en el ámbito del Duero-Douro, fortalecer su ecosistema turístico mediante la colaboración entre agentes públicos y privados y generar experiencias piloto que contribuyan a la valorización del patrimonio y la cultura industrial. Todo ello con la finalidad de crear una oferta turística diferenciada que refuerce la identidad del territorio y amplíe sus oportunidades de desarrollo económico y cultural.
