Ya hay informe exprés de las extrañas ondulaciones de la cubierta del Mercado de Abastos: causas y solución

Una cata realizada en varios puntos de la cubierta del Mercado de Abastos de Zamora, tras retirar las tejas, ha permitido determinar las causas de las extrañas ondulaciones detectadas este jueves en la cubierta del centenario edificio de Segundo Viloria.

Los problemas se han producido apenas unos meses después de que se interviniera en esa cubierta en el marco de las obras de rehabilitación integral que se llevan a cabo en el Mercado de Abastos.

En varios puntos del tejado se ven a simple vista que existen hundimientos y abombamientos de la cubierta. Tras tener este jueves conocimiento de ello, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, se dirigió a la dirección técnica de la obra para que determinara la causa de esos defectos y las posibles soluciones que se podían dar.

A última hora del día ya tenía sobre su mesa un informe preliminar, con noticias positivas. En primer lugar, el estudio de las catas descarta que se trate de un problema estructural. Lo que sí se ha detectado es que los paneles de madera sobre los que se apoyan las tejas están en mal estado y se han producido en ellos abombamientos que no deberían ocurrir.

Se trata de un problema que se deriva, o bien de la fabricación de esos paneles o bien de un incorrecto almacenamiento antes de su traslado a la obra. En cualquier caso, se trata de un problema del suministrador y de la empresa que ejecuta los trabajos, por lo que no supondrá coste adicional alguno a las arcas municipales, según ha subrayado el edil.

Será necesario sustituir los paneles defectuosos por otros, algo que deberá hacer el contratista y aunque inicialmente se pudiera pensar que eso podría suponer un retraso en la obra, la intención es que no afecte a los plazos, ya que se acometerá la solución de las deficiencias mientras se tramita el modificado que es necesario para acometer mejoras en los trabajos del Mercado de Abastos, derivadas fundamentalmente de la necesidad de contar con tres conexiones eléctricas a distintas subestaciones y del traslado de los restos arqueológicos encontrados, de la antigua iglesia románica de San Salvador de la Vid.