Descubre la Zamora comercial de una forma diferente

Poner en valor el comercio tradicional zamorano, aquel por el que los ciudadanos pasean cada día casi sin percatarse de su presencia, es el objetivo de la nueva propuesta impulsada por el Ayuntamiento de Zamora, de la mano de la arquitecta y divulgadora Bea Barrio.

“Zamora se compra” es el título de esta serie de visitas guiadas, que comenzarán el próximo sábado, 31 de enero, a las 11.00 horas, con una duración aproximada de dos horas, en las que se recorrerá la ciudad visitando establecimientos tan emblemáticos como la librería Semuret o Almacenes Victoria, donde el grupo se parará para escuchar las explicaciones arquitectónicas e históricas de estas tiendas.

Comercio tradicional en Zamora, almacenes Victoria / Victor Garrido / LZA

La ruta finalizará en el Mercado de Abastos provisional con una degustación para los participantes.

Un homenaje al comercio tradicional

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha señalado que estas rutas “tienen el objetivo de recordar lo que significa el comercio tradicional para la historia de la ciudad, de la distribución de sus calles y de la propia alma de Zamora”.

Por su parte, Bea Barrio ha añadido que durante el proceso de investigación para organizar estas rutas se ha dado cuenta de que “el comercio y las decisiones de las personas que compraban y vendían afectaban al urbanismo de la ciudad, un urbanismo que seguimos viviendo a día de hoy”.

El recorrido se irá salpicando de anécdotas de la ciudad y de revelaciones muy interesantes sobre este sector.

Inscripciones en Línea Zamora

Cada visita se realizará para 25 personas, que deberán apuntarse a través de la página Línea Zamora. El plazo comienza a las doce de esta mañana y finaliza el 28 de enero, aunque habrá posibilidad de crear una lista de espera por si hubiera alguna baja.

En principio, estas visitas se repetirán cada último sábado de mes, así que la próxima cita será el 28 de febrero.