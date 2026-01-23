Coches voladores y chuletas artificiales: Fernando Jáuregui presenta su libro "El cambio en 100 palabras" sobre cómo será la vida en 2050

Más de dos décadas se adelanta el periodista Fernando Jáuregui en su último libro, "El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?", que presentó en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que visitó dos años después de su última participación, en la que presentaba un libro sobre política española, a la que lleva tantos años dedicándose profesionalmente.

En este caso, ofrece un producto totalmente diferente, pero igualmente interesante.

El origen de este trabajo —al que ha dedicado los seis últimos años— hay que buscarlo en el foro que él mismo preside, Periodismo 2030, en el que sus participantes llevan tiempo debatiendo sobre los cambios inminentes y los retos futuros de la sociedad actual. Investigaciones que le dieron la pauta para trasladar todo lo que estaba aprendiendo sobre el mañana —y buscar un poco más allá— para trasladarlo a un libro que supera las trescientas páginas, escrito por él, pero firmemente argumentado por voces expertas.

El mejor narrador del futuro inmediato

Sobre el narrador, lo tenía claro: tenía que ser un periodista. "Nosotros debemos ser los que contemos los cambios que se están produciendo, pero, por supuesto, asesorados por especialistas", puntualiza. La razón no puede ser más simple y estar más justificada: evitar que alguien se apropie del cambio, "ni gobiernos ni determinadas multinacionales que quieran imponernos su voluntad", sentencia.

Además, una profesión como la de periodista está cualificada para, de alguna manera, predecir mejor el futuro que le espera a la humanidad. "Nosotros estamos todos los días con materiales cambiables y fungibles, materiales que se desgastan. Cabalgamos en el cambio cada día y todo lo que contamos, teóricamente, tiene que ver con los nuevos cambios, con las progresivas evoluciones", argumenta. Las noticias siempre tienen que ver con lo que le espera a la humanidad "o sobre un presente que se asienta en el futuro, directamente", puntualiza.

Así que, los ingredientes para publicar "El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?" han sido "un poco de curiosidad intelectual y un mucho de asesoramiento por parte de especialistas, porque los periodistas no entendemos de casi nada, pero sí que somos expertos en localizar a quien realmente sabe para contarlo", bromea.

Público objetivo

Aunque el libro es de interés para todo tipo de público, Jáuregui tiene un lector tipo en su cabeza, aquel que pertenece a la generación Z, "los que se supone que van a gobernarnos en unos años", reflexiona. "Y lo tendrá que hacer desde una óptica y desde unos parámetros absolutamente diferentes a los actuales, porque el mundo de dentro de unos años no tendrá nada que ver con lo que conocemos ahora", afirma.

A esa generación pertenece la princesa Leonor que, previsiblemente, será la reina de España. "Ellos vivirán en una realidad que no tendrá nada que ver con la nuestra ni en el transporte, ni en la alimentación, ni en la economía, ni en la salud, ni en la pirámide poblacional ni en el estado del bienestar", enumera.

Apoyado en sus múltiples conversaciones con los expertos con los que se ha reunido en estos últimos años para recabar la información para este libro, se atreve a vaticinar que "será un mundo robotizado, donde habrá vehículos autónomos para los que no hará falta tener carnet de conducir, comeremos chuletas artificiales y puede que las casa se construyan con tecnología 3D, de una manera muy distinta a la actual", describe el periodista.

Muchos más que cambios tecnológicos

Cambios que no solo serán de índole tecnológica o económica, según explica el autor, sino que irán más allá, "también en el aspecto anímico", señala.

De ahí que le parezca importante poder trasladar toda esta información a los más jóvenes.

Un sector que la población que, según su parecer, "todavía no se han dado cuenta de la inmensa responsabilidad que van a tener para adoptarse a estos múltiples cambios del nuevo mundo.

"Este libro es mi granito de arena. Y espero que les sirva para algo", señala para finalizar.