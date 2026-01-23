Cancelado el concierto de Cajabaja en Zamora por el mal estado de las carreteras en Castilla y León

El concierto Bocamina del dúo Cajabaja, formado por Víctor M. Díez y Rodrigo Martínez, previsto para este viernes 23 de enero a las 20 horas en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, ha sido cancelado. Así lo han comunicado los organizadores a través de sus canales oficiales, señalando como motivo principal el mal estado de las carreteras en Castilla y León.

Cancelado el concierto de Cajabaja / Cedida

La decisión se ha tomado atendiendo a criterios de seguridad, tanto para los propios artistas como para el público asistente, en un contexto marcado por los problemas de circulación derivados de la meteorología adversa que afecta a buena parte de la comunidad. Desde la organización se ha subrayado que la cancelación responde a una situación ajena al evento y que se ha optado por la prudencia ante las dificultades para los desplazamientos.

El concierto formaba parte de la programación cultural de invierno y se iba a celebrar en el Museo Etnográfico, con el apoyo de su grupo de amigos y dentro de la iniciativa "Música con Tsume". La cita había despertado expectación entre los seguidores del proyecto, conocido por su propuesta que mezcla poesía oral, música y tradición que tendrá que esperar a que amaine el temporal.