La Asociación Derecho a Morir Dignamente de Zamora denuncia trabas para aplicar la eutanasia en Castilla y León

La Asociación Derecho a Morir Dignamente denuncia que existen trabas en Castilla y León para ejercer el derecho a la eutanasia, debido a que en las comisiones que deben autorizarla "hay personas que no creen en este derecho" y lo obstaculizan. De hecho "hay bastantes personas que están en proceso de esperar a que le concedan la eutanasia y se suicidan", explica Carmen Riesco, miembro del grupo de la Asociación Derecho a Morir Dignamente que funciona desde hace algún tiempo en Zamora y que ahora pretende tener una presencia más activa, al incrementarse el número de miembros.

De momento este jueves organizaron en La Alhóndiga un taller dirigido por el doctor Fernando Pérez, que ejerció en Zamora aunque vive en Salamanca, para informar a los ciudadanos sobre todos los aspectos relacionados con el testamento vital y la eutanasia.

El testamento vital, o registro de instrucciones previas, puede contener los aspectos que más interesen a una persona, como por ejemplo, si quiere donar sus órganos. Pero lo fundamental, explica Riesco es pensar que "puede haber un momento en el que te tengas que plantear si merece la pena seguir viviendo en esas condiciones, seguir sufriendo sobre todo también. Entonces lo que se trata es que ahora que eres consciente y que estás bien o que estás regular" dejes por escrito tu voluntad: "al final, cuando yo ya esté así, quiero pues dejar de vivir".

Esto se puede hacer con el modelo que ofrece la Junta, por ejemplo en los centros de salud o con otros, como el que tiene disponible la propia Asociación, y su contenido es lo que quiera expresar la persona sobre qué hacer al final de su vida. Eso sí, hay que formalizarlo ante un funcionario habilitado por la Consejería de Sanidad, un notario o ante testigos y es conveniente nombrar representantes que velen porque los deseos que ha expresado la persona se cumplan.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente ha publicado un díptico informativo y realiza también talleres como el de este jueves en La Alhóndiga, el tercero que llevan a cabo sobre la materia, con el fin de informar a los ciudadanos interesados. El objetivo de la Asociación es trabajar porque "se cumplan las leyes" y el final de la vida "se haga en unas condiciones adecuadas" y respetando los deseos de las personas.