Salud
La asamblea de donantes de sangre de Zamora, el 30 de enero
Las distinciones se entregarán más adelante, en abril, en la Gala
La Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora celebra su convoca a todos sus socios y socias a la 49 asamblea el 30 de enero a las 18.00 horas en la sala de conferencias del Colegio Universitario. Además de información de cuentas y donaciones se pedirán voluntarios para incorporarse a la junta rectora.
Las distinciones a los donantes se entregarán en la Gala del Donante, el 18 de abril.
Colectas
Por otra parte, en esta semana entrante la unidad móvil se desplazará a cuatro puntos de la provincia:
Lunes 26: Centro de Salud Benavente Sur. De 16.30 a 20.30 horas.
Martes 27: IES Universidad Laboral. De 9.45 a 13.15 horas.
Martes, 27: Avenida de Requejo. Autobús de Donación. De 15.45 a 21.15 horas.
Jueves 29: IES Claudio Moyano. De 9.30 a 13.30 horas.
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: 'No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones
- Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte