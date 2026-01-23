La asamblea de donantes de sangre de Zamora, el 30 de enero

La Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora celebra su convoca a todos sus socios y socias a la 49 asamblea el 30 de enero a las 18.00 horas en la sala de conferencias del Colegio Universitario. Además de información de cuentas y donaciones se pedirán voluntarios para incorporarse a la junta rectora.

Las distinciones a los donantes se entregarán en la Gala del Donante, el 18 de abril.

Colectas

Por otra parte, en esta semana entrante la unidad móvil se desplazará a cuatro puntos de la provincia:

Lunes 26: Centro de Salud Benavente Sur. De 16.30 a 20.30 horas.

Martes 27: IES Universidad Laboral. De 9.45 a 13.15 horas.

Martes, 27: Avenida de Requejo. Autobús de Donación. De 15.45 a 21.15 horas.

Jueves 29: IES Claudio Moyano. De 9.30 a 13.30 horas.