Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta 112 borrasca 'Ingrid' en CyLZamora en FiturAlquileres en ZamoraEnvejecimiento en Zamora
instagramlinkedin

Salud

La asamblea de donantes de sangre de Zamora, el 30 de enero

Las distinciones se entregarán más adelante, en abril, en la Gala

Gala Donantes de Sangr, el pasado año.

Gala Donantes de Sangr, el pasado año. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora celebra su convoca a todos sus socios y socias a la 49 asamblea el 30 de enero a las 18.00 horas en la sala de conferencias del Colegio Universitario. Además de información de cuentas y donaciones se pedirán voluntarios para incorporarse a la junta rectora.

Las distinciones a los donantes se entregarán en la Gala del Donante, el 18 de abril.

Colectas

Por otra parte, en esta semana entrante la unidad móvil se desplazará a cuatro puntos de la provincia:

Lunes 26: Centro de Salud Benavente Sur. De 16.30 a 20.30 horas.

Martes 27: IES Universidad Laboral. De 9.45 a 13.15 horas.

Martes, 27: Avenida de Requejo. Autobús de Donación. De 15.45 a 21.15 horas.

Noticias relacionadas y más

Jueves 29: IES Claudio Moyano. De 9.30 a 13.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
  2. Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
  3. El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
  4. ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
  5. VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
  6. La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: 'No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones
  7. Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
  8. El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte

La asamblea de donantes de sangre de Zamora, el 30 de enero

La asamblea de donantes de sangre de Zamora, el 30 de enero

La Asociación Derecho a Morir Dignamente de Zamora denuncia trabas para aplicar la eutanasia en Castilla y León

Coches voladores y chuletas artificiales: Fernando Jáuregui presenta su libro "El cambio en 100 palabras" sobre cómo será la vida en 2050

Coches voladores y chuletas artificiales: Fernando Jáuregui presenta su libro "El cambio en 100 palabras" sobre cómo será la vida en 2050

Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora

Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora

Zamora conquista el mundo a golpe de joystick

Zamora conquista el mundo a golpe de joystick

Zamora promociona en Fitur su patrimonio industrial y la margen izquierda del Duero

La odisea de emanciparse en Zamora por el alza de los alquileres: "Mi pareja tiene un sueldo bastante digno pero ni por esas nos llega"

El envejecimiento alcanza su máximo histórico en Zamora

El envejecimiento alcanza su máximo histórico en Zamora
Tracking Pixel Contents