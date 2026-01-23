Alto el Fuego vuelve a triunfar en los Premios Anuaria

La última edición de los Premios Anuaria ha tenido un marcado acento zamorano con los galardones que ha recibido la agencia Alto el Fuego, premiada por quinto año consecutivo en lo que se considera uno de los más prestigiosos certámenes de diseño de España.

Alto el Fuego ha logrado hacerse con cuatro premios en una edición que está avalada por algunas de las más prestigiosas asociaciones españolas de diseño gráfico. En esta ocasión, la cosecha ha sido de un oro, además de seleccionar otros tres de sus trabajos. Esto es un nuevo espaldarazo para el trabajo de esta agencia zamorano, que cumple ahora seis años.

Oro para "El precio de ser mujer" / Cedida

“El precio por ser mujer”, campaña para la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora en el Día Internacional de la Mujer, ha conseguido el máximo reconocimiento por su creatividad y originalidad dentro de la categoría de “Mejor anuncio de prensa”, un premio que ya consiguieron en la pasada edición y que posiciona a los zamoranos como referentes en este ámbito.

Una campaña que apareció en diversos medios nacionales e internacionales como El País, The Guardian o Courrier International.

Diseño para la plataforma única

El diseño de la identidad de la plataforma única de Zamora, un encargo de la Concejalía de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, ha logrado el reconocimiento como “Mejor aplicación de identidad corporativa”, por su capacidad para solucionar problemas de movilidad en las calles de la ciudad.

Propuesta de plataforma única. / Cedida

“Cómo no te voy a querer”, campaña que anunciaba la primera temporada del Teatro Principal de Zamora en 2025, también ha sido seleccionada por su impacto, creatividad y puesta en escena dentro de la categoría de “Mejor campaña de publicidad comercial”.

Campaña del Teatro Principal. / Cedida

La identidad corporativa diseñada para Los Erre, estudio de arquitectura, ha sido seleccionada como “Mejor logotipo o marca” por su diseño “contemporáneo, radical y transformador”, calificó el jurado.

Se trata de un trabajo para una empresa privada que demuestra, nuevamente, la versatilidad de Alto el Fuego.

Seis años trabajando desde Zamora

Alto el Fuego es un despacho creativo que trabaja desde Zamora para clientes repartidos por toda la geografía española. Desde Valladolid a Bilbao. De España a Portugal. Y, por supuesto, en su tierra. “Seguimos apostando por nuestra provincia. Defendemos la calidad de vida que nos ofrece una ciudad pequeña y eso nos ayuda a pensar mejor, a trabajar con mimo y cuidar todos los procesos y detalles de cada proyecto”, dice Roberto Rodrigo, director creativo de la agencia.

“Estos premios nos ayudan a mantener cierto nivel de excelencia, a exigirnos cada día, a demostrar que podemos competir, desde Zamora, con estudios y agencias de cualquier parte”, afirma. “En seis años hemos conseguido veinte premios nacionales de diseño, publicidad y packaging. Nos sentimos muy afortunados y orgullosos. No es para menos”, finaliza.