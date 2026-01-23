La Adelaida, de Zamora a Madrid: el baile popular que revive gracias a una pregunta escolar
Lejos de ser una danza ceremonial, "La Adelaida" es un baile de pareja que ha acompañado fiestas y celebraciones, mostrando su arraigo en archivos especializados de música tradicional
En Facebook, un mensaje sencillo ha servido para poner en primer plano una de esas piezas que viajan de pueblo en pueblo… y ahora también de comunidad en comunidad. Un abuelo, originario de Zamora, contaba que su nieta vive en Rivas (Madrid) y que en el colegio le habían pedido que preguntara en casa por una danza o baile popular llamado “la Daira”, “Adaira” o “algo parecido”, que —según le dijeron— sería propio de su zona. “Como no tengo ni idea”, añadía, “a ver si alguien del grupo me puede decir algo”.
La respuesta, como suele ocurrir con la tradición oral, estaba a un pequeño giro de pronunciación. Lo que en el patio del colegio madrileño suena a “Daira” o “Adaira” encaja con un título muy conocido en el folclore zamorano: “La Adelaida”, también identificada por su estribillo “Dónde vas, Adelaida”. En algunas comarcas se ha transmitido con variantes del nombre —por ejemplo, “Adelaira”— y esa forma, dicha con rapidez, puede terminar convirtiéndose en un “la daira” en oídos no familiarizados. No es una rareza, es, precisamente, una de las señales más claras de que la tradición sigue viva.
Más allá del anecdotario, el episodio tiene un valor cultural evidente. Que un centro educativo en Madrid mencione un baile asociado a Zamora no es solo una curiosidad, es una muestra de cómo el patrimonio inmaterial se abre camino en la vida cotidiana de familias que se han movido por estudios o trabajo, y de cómo las escuelas se convierten en un lugar de encuentro entre identidades locales. La pregunta de la niña a su abuelo actúa como una “chispa” intergeneracional: obliga a nombrar, recordar, confirmar, preguntar a otros y, en definitiva, reactivar conocimiento comunitario.
https://youtu.be/pirlPlriBlA?si=QXZVNGJTGkxwDGNJ
Quienes conocen la pieza recuerdan además un detalle importante: no se trata de una “danza” en sentido ceremonial o de coreografía colectiva rígida, sino de un baile agarrado (baile de pareja), uno de esos formatos que históricamente han acompañado fiestas, encuentros y celebraciones populares. Su presencia está recogida en archivos especializados de música tradicional, lo que subraya que no estamos ante una invención reciente, sino ante un repertorio con recorrido y memoria.
La historia del abuelo de Rivas y la “Daira” del colegio termina siendo, en realidad, una buena noticia. No por lo que revela de una sola melodía, sino por lo que demuestra, y es que, la cultura popular no se conserva únicamente en vitrinas o festivales; también se conserva cuando un niño pregunta, un mayor duda, y una comunidad responde.
