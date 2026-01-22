Zamora promociona en Fitur su patrimonio industrial y la margen izquierda del Duero
El Ayuntamiento de la capital lanza una campaña específica en Alemania para captar el interés de los turistas internacionales
El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, detalló en Fitur las líneas estratégicas de la ciudad poniendo el foco en el patrimonio industrial, la recuperación de la margen izquierda del Duero y una campaña específica en Alemania para compensar el descenso del turismo nacional a través de contenidos en revistas especializadas y la puesta en marcha de un concurso cuyo primer premio consiste en un viaje a Zamora.
Presencia en Fitur que ha servido también para mantener reuniones con una treintena de empresas turísticas, muchas de ellas vinculadas al turismo congresual, cuyos clientes «buscan nuevos destinos» debido al encarecimiento de los hoteles en las grandes ciudades.
El concejal destacó los avances en los proyectos vinculados a los planes de sostenibilidad turística, subrayando las actuaciones en la margen izquierda del río Duero para aunar naturaleza, patrimonio, gastronomía y sostenibilidad.
«Un lugar que tiene la mejor vista de la ciudad», comentó Strieder, quien animó al turista a realizar un viaje desde los aparcamientos disuasorios para pararse en Los Pelambres, las Aceñas y llegar hasta el casco histórico.
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: 'No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones
- Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte