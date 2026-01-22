Zamora promociona en Fitur su patrimonio industrial y la margen izquierda del Duero

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, detalló en Fitur las líneas estratégicas de la ciudad poniendo el foco en el patrimonio industrial, la recuperación de la margen izquierda del Duero y una campaña específica en Alemania para compensar el descenso del turismo nacional a través de contenidos en revistas especializadas y la puesta en marcha de un concurso cuyo primer premio consiste en un viaje a Zamora.

Presencia en Fitur que ha servido también para mantener reuniones con una treintena de empresas turísticas, muchas de ellas vinculadas al turismo congresual, cuyos clientes «buscan nuevos destinos» debido al encarecimiento de los hoteles en las grandes ciudades.

Leticia Galende / Alejandro García Benito

El concejal destacó los avances en los proyectos vinculados a los planes de sostenibilidad turística, subrayando las actuaciones en la margen izquierda del río Duero para aunar naturaleza, patrimonio, gastronomía y sostenibilidad.

«Un lugar que tiene la mejor vista de la ciudad», comentó Strieder, quien animó al turista a realizar un viaje desde los aparcamientos disuasorios para pararse en Los Pelambres, las Aceñas y llegar hasta el casco histórico.