Zamora mide su confianza tras los descarrilamientos en Adamuz y Gelida: "Más miedo da alguna carretera de Castilla y León"

¿Se sienten los zamoranos seguros a la hora de coger un tren? Las percepciones han cambiado tras el trágico descarrilamiento del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y al que se ha sumado otro en Gelida (Barcelona). Desde luego que es innegable que existe una sombra de inquietud a la hora de poner el pie en un vagón, una sensación casi inconsciente ante los últimos acontecimientos.

Las estaciones de trenes se convierten en un termómetro de confianza entre quienes intentan recuperar la calma y los que buscan formas alternativas de transporte hasta que vuelva la sensación de seguridad.

Le hemos preguntado a nuestros lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA al respecto y el aluvión de respuestas deja algo unánime: el asunto preocupa a todos, aunque las percepciones son tan dispares como variables.

ALGUNAS RESPUESTAS "Ningún miedo. El azar y la mala suerte nos puede pillar en cualquier situación".

"Me encantaba viajar en tren, pero le he tomado miedo, lo reconozco".

"¿Cuántas muertes hay al año en carretera? ¿Cuántos muertos ha habido el alta velocidad desde que se inauguró en el 92?

"Igual va siendo hora de dejar de destinar tanto dinero a la guerra y más a nuestras infraestructuras y servicios sociales".

"Incluso caminando te puede pasar algo".

"Nunca sabes dónde tienes el destino, casi me da más miedo cruzar los pasos peatones en Benavente".

"Le temo mucho más a la carretera".

"He cogido un cabreo de mil demonios. ¿Para que pagamos tantos impuestos si no tenemos un transporte seguro?"

"Para mí sigue siendo el transporte más seguro".

"Pues cojo el AVE Málaga-Madrid muchas veces y lo seguiré haciendo".

"Dan más miedo algunas carreteras de Castilla y León".

"Los accidente, por desgracia, existen".

"Para mí es contradictorio querer vivir a la velocidad del rayo".

"Yo no monto en avión. Me convencí irremediablemente o mi miedo lo hizo. Pero en tren no, no he cogido miedo".

"Me da más miedo circular por carretera a veces. La N-120 de Valdeorras a Ourense tiene tramos hasta antes de los Peares que convendría arreglar porque es peligroso conducir por ahí".

"Yo ya no vuelvo a Sanabria en tren... ¡Ah! Que no se puede ya"

"Me da más miedo lo que pueda venir de las próximas elecciones".

"Lo mismo que cuando hay un accidente en la carretera o en un avión".

"A ver, seamos sinceros... da reparto"

¿Entonces dejemos también de coger el coche?

"Yo al día siguiente ya estaba subida en un AVE".

"Más que miedo, terror me da ver cómo tanta gente es capaz de seguir defendiendo una gestión a todas luces negligente e irresponsable solo por el color político".

