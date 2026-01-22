Zamora lanza su nueva campaña turística “Escúchate” en Fitur

El Patronato de Turismo de Zamora protagoniza este jueves una intensa jornada en el escenario principal del stand de la Junta de Castilla y León en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, donde dará a conocer su nueva estrategia promocional, además de subrayar los grandes eventos que convertirán a la provincia en uno de los destinos más atractivos de 2026.

Bajo el lema “Zamora escúchate. Zamora interior, interior”, la institución apuesta por dar valor a una esencia propia que reivindica el valor del silencio, la autenticidad y el patrimonio natural y cultural como señas de identidad del territorio.

La nueva campaña se perfila así como una invitación a redescubrir la provincia desde la calma y la introspección para disfrutar de una singular experiencia turística.

Cedido

Tres grandes citas para un año excepcional

Durante la presentación institucional, a cargo del presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, y el diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, se anunciarán los tres hitos que marcarán el calendario turístico de 2026.

En primer lugar, Las Edades del Hombre “EsperanZA”, una nueva edición de la prestigiosa muestra de arte sacro que sitúa a Zamora en el mapa cultural internacional.

Fernando Esbec

El siguiente gran evento del año se producirá el 12 de agosto cuando tendrá lugar el eclipse solar total, un fenómeno astronómico de enorme relevancia que tendrá en la provincia uno de sus puntos de observación privilegiados.

Alberto Ferreras

Por último, la tercera edición de Fromago, la feria internacional del queso en septiembre, que en sus anteriores convocatorias atrajo a miles de visitantes y profesionales del sector hasta la capital.

Fernando Esbec

Nuevas líneas de promoción: familia, industria y tradición

El Patronato de Turismo también presentará varias iniciativas destinadas a diversificar la oferta provincial. Entre ellas, la dirigida al turismo familiar bajo el nombre de “Duerokids por Zamora”. Un programa diseñado para que los más pequeños descubran el patrimonio natural y cultural a través de experiencias lúdicas.

Desde la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, a cargo de Christoph Strieder, se apuesta por el impulso al turismo industrial en la capital. Una propuesta que pone en valor el legado fabril y artesanal zamorano.

La mañana se cierra con la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Zamora 2026, una de las celebraciones más emblemáticas del país, declarada de Interés Turístico Internacional.

Sabores, cultura y encuentros profesionales

La jornada continuará con una degustación bajo el sello “Zamora es Calidad”, ofrecida por las Rutas del Vino de Toro, Arribes y Zamora, que permitirá a los asistentes disfrutar de los productos enogastronómicos más representativos de la provincia.

La tarde estará marcada por una intensa agenda profesional, con reuniones sectoriales que reunierán a agencias, plataformas y operadores turísticos en una jornada clave para la proyección turística de Zamora.