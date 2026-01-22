Zamora invita al visitante a una experiencia de descubrimiento personal

"¡Hola! Me he escapado unos días a Zamora para dejarme llevar por el turismo de interior. Entre paseos y descubrimientos por la provincia, también me he reencontrado con mi yo interior. Quizá te sorprenda recibir esta postal, pero en medio de este viaje has aparecido en mis pensamientos y no he podido evitar compartir contigo sus sonidos y lo que me han hecho sentir. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo."

Este es el texto de una de las postales que forman parte de la nueva campaña impulsada por el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora bajo el lema "Zamora. Escúchate. Turismo de Interior. Interior".

Iniciativa que apela a la profundidad de la provincia. Un territorio en el que descubrir su esencia con calma, sin prisas, disfrutando del momento.

Nueva campaña turística en la que Zamora invita a escucharnos a través del turismo de interior. "Destino al que no se llega con prisas sino con los sonidos despiertos", detalló el responsable de Turismo de la institución provincial, Víctor López de la Parte. Para ellos, los carteles y postales incluirán QR que trasladarán a los usuarios a lugares de la provincia a través de distintos sonidos.

"En el contexto de una sociedad en la que se vive con prisa y se viaja con prisa, queremos recuperar algo esencial, la conexión, la calma y el tiempo", añadió López de la Parte. Un viaje hacia dentro para que cada uno descubra lo que le hace sentir bien "porque a veces alejarse un poco es la mejor manera de volver", pronunció frente al público de Fitur en el stand de la Junta de Castilla y León.

Zamora se posiciona de este modo como un escenario perfecto para bajar el volumen y afinar la escucha para aprender a disfrutar con una campaña que se apoya en sonidos que conectan con lugares para vivir momentos trascendentes que se recuerdan. "Turismo de sensaciones, recuerdos y espiritualidad, que no solo busca la foto perfecta y el impacto inmediato sino experiencias que se centran en lo que se escucha y se siente para viajar al interior del territorio y de uno mismo", declaró López de la Parte.

Sin colas, ni prisas, así se reivindica Zamora en Fitur para volver a las raíces, "a las cosas pequeñas pero auténticas, a esa paz mental que tanto cuesta encontrar", culminó.

GALERÍA | Zamora se "vende" en Fitur / José Luis Fernández

Tres eventos únicos

Zamora ha aprovechado su presencia en Fitur para sacar pecho del trabajo realizado en cuanto a la promoción del eclipse solar que será visible desde la provincia el próximo 12 de agosto. "Estamos satisfechos con el trabajo realizado en los últimos años con campañas creativas y ambiciosas, pero también con la idea de seguir avanzando para crear riqueza gracias a una labor conjunta de promoción con los ayuntamientos", declaró el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez.

Promoción que este 2026 se centra en el impulso de tres grandes eventos que prometen ser un revulsivo económico para la provincia: la exposición de Las Edades del Hombre, EsperanZA, el eclipse solar y la Feria del Queso Fromago. Acontecimientos que servirán para dar a conocer la riqueza patrimonial y los entornos mágicos de Zamora. "Venimos con n ilusión para mostrar y demostrar que Zamora es una tierra en la que vivir momentos excepcionales y que no deja a nadie indiferente", dijo Faúndez.

Por último, el responsable del área de Turismo en el Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder subrayó las ventajas de la margen izquierda del río Duero a su paso por Zamora que aúna naturaleza, patrimonio, gastronomía y sostenibilidad.

"Un lugar que tiene la mejor vista de la ciudad", comentó. Strieder animó al turista a realizar un viaje desde los aparcamientos disuasorios recién acondicionados para pararse en Los Pelambres, las Aceñas y llegar hasta el centro de la capital para seguir disfrutando de la experiencia con todos los sentidos.