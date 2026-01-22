Cultura
La presentación de un poemario abre las charlas sobre Palestina en Zamora
N. S.
La presentación de la antología poética "Gaza, poemas contra el genocidio", integrada por una treintena de textos de poetas palestinos (algunos de ellos muertos bajo los bombardeos del ejército israelí), abrió el miércoles el ciclo de charlas sobre Palestina.
La actividad, efectuada en el salón de actos de la Alhóndiga, contó con la presencia, entre otros, del autor Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, traductor y autor de ensayos y artículos sobre Palestina y los procesos de transformación de Oriente Medio; y del editor Fernando García Burillo, responsable de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
- ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas