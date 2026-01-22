La presentación de un poemario abre las charlas sobre Palestina en Zamora

La presentación de la antología poética "Gaza, poemas contra el genocidio", integrada por una treintena de textos de poetas palestinos (algunos de ellos muertos bajo los bombardeos del ejército israelí), abrió el miércoles el ciclo de charlas sobre Palestina.

La actividad, efectuada en el salón de actos de la Alhóndiga, contó con la presencia, entre otros, del autor Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, traductor y autor de ensayos y artículos sobre Palestina y los procesos de transformación de Oriente Medio; y del editor Fernando García Burillo, responsable de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.