Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctima del Alvia: Badilla de SayagoPrimer atropello mortal en ZamoraPrecacución por el viento ZamoraMujer discapacitada de Benavente
instagramlinkedin

Cultura

La presentación de un poemario abre las charlas sobre Palestina en Zamora

La concejala de Cultura presenta el acto en la Alhóndiga. | ALBA PRIETO

La concejala de Cultura presenta el acto en la Alhóndiga. | ALBA PRIETO

N. S.

La presentación de la antología poética "Gaza, poemas contra el genocidio", integrada por una treintena de textos de poetas palestinos (algunos de ellos muertos bajo los bombardeos del ejército israelí), abrió el miércoles el ciclo de charlas sobre Palestina.

La actividad, efectuada en el salón de actos de la Alhóndiga, contó con la presencia, entre otros, del autor Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, traductor y autor de ensayos y artículos sobre Palestina y los procesos de transformación de Oriente Medio; y del editor Fernando García Burillo, responsable de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
  2. Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
  3. ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
  4. VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
  5. El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
  6. Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
  7. El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
  8. Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas

El eclipse solar dispara las reservas en la provincia de Zamora en el mes de agosto

La provincia de Zamora celebró en 2025 el número de festejos taurinos del año anterior

La presentación de un poemario abre las charlas sobre Palestina en Zamora

Las nuevas butacas del Colegio Universitario, listas en un mes

Las nuevas butacas del Colegio Universitario, listas en un mes

El torrezno de Soria conquista los fogones zamoranos

El torrezno de Soria conquista los fogones zamoranos

Los Pelambres se renuevan como polo de atracción turística junto al río en Zamora

Enseñanza muy real sobre seguridad vial

Enseñanza muy real sobre seguridad vial

La Catedral, Las Edades y la Semana Santa: así serán las procesiones en una Pasión inédita

Tracking Pixel Contents