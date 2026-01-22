Los Pelambres se renuevan como polo de atracción turística junto al río en Zamora

El entorno de los Pelambres, en la margen izquierda del Duero y con vistas al río, a la Catedral y al casco antiguo, se configura como nuevo polo de atracción turística junto al río. También como lugar de estacionamiento para los visitantes que llegan a la ciudad en vehículos particulares y buscan un aparcamiento cómodo desde el que dar un paseo para descubrir los encantos de la perla del Duero.

Para ello, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que acomete el Ayuntamiento con fondos Next Generation canalizados a través de la Junta de Castilla y León, en los últimos meses se han invertido 160.000 euros en acondicionar los aparcamientos disuasorios y la nueva área de autocaravanas del entorno de los Pelambres.

En ese proyecto (complementario al que se ha llevado a cabo en el propio merendero, que está ya en manos del nuevo concesionario para su apertura próximamente) se ha acondicionado, por una parte, el parking existente en las inmediaciones del merendero, y por otra, los dos que había al otro lado de la carretera, junto a la urbanización de chalés existentes en las inmediaciones del Puente de los Poetas.

Vista de la zona en la que se han acondicionado los aparcamientos y el área de autocaravanas. / Cedida

A ellos se ha unido un tercer espacio acondicionado ahora como área de autocaravanas, con capacidad para entre 30 y 40 vehículos, dependiendo de su tamaño, y dotado de las infraestructuras necesarias para quienes viajan en casas rodantes, como toma de agua potable y punto de vertido de aguas sucias y grises.

Centro de visitantes, rutas circulares y zona de esparcimiento

La nueva área de autocaravanas se suma a las existentes, con todos los servicios, en Valorio y en el entorno de las aceñas de Cabañales. Entre las tres suman más de un centenar de plazas para vehículos de esa modalidad de turismo en auge, en la que Zamora se ha posicionado como una de las ciudades con mejores infraestructuras, "con una valoración muy positiva en los foros especializados", según ha resaltado el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento, Pablo Novo.

En marcha están también, al otro lado del río, las obras del centro de recepción de visitantes y de interpretación del Duero como paisaje cultural que se acondiciona en una casa de labranza tradicional del camino Pastelero.

La idea del Ayuntamiento es diseñar rutas circulares para los turistas, que aparquen en el entorno de los Pelambres, visiten ese centro de interpretación, recorran el Puente de Piedra y el casco antiguo y regresen por el Puente de los Poetas. Junto al río podrán disfrutar de un descanso con vistas en la zona de esparcimiento de los Pelambres.