La odisea de emanciparse en Zamora por el alza de los alquileres: "Mi pareja tiene un sueldo bastante digno pero ni por esas nos llega"

Las dificultades de emanciparse en la ciudad de Zamora, arrastrada por los precios al alza experimentados en el alquiler de vivienda también a nivel nacional, quedan patentes si se consulta el mercado inmobiliario de la capital.

Lo ejemplifica el caso de la zamorana Aroa Jiménez, responsable de Juventud del partido provincial Ahora Decide, que en las últimas semanas ha estudiado el mercado inmobiliario de Zamora y no ha encontrado una alternativa para que ella, que actualmente se encuentra en situación de desempleo, y su pareja, que tiene "un sueldo bastante digno, pero ni por esas nos llegaría" el dinero, expone.

Por ello, deben aplazar la idea de vivir los dos juntos en una vivienda propia y él debe seguir compartiendo piso. Al respecto, Aroa subraya que la tasa de emancipación juvenil en Castilla y León, según los últimos datos del segundo semestre de 2024, estaba en el 13,8% para menores de 25 años y era la más baja desde el año 2006. Y a eso hay que añadir, el incremento del precio del alquiler en el último año.

Enrique Díez, Manuel Fuentes y Aroa Jiménez, en la rueda de prensa. | VÏCTOR GARRIDO

En la actualidad, según ha expuesto, el precio medio para alquilar una habitación ronda los 280 euros al mes, que es lo que cuesta entra en un piso compartido en Vista Alegre, mientras que en Víctor Gallego la habitación ronda los 275 euros, en Cardenal Cisneros los 300, en Balborraz y el entorno de la Plaza Mayor se alquilan incluso por 395 euros al mes y, lo más económico, se encuentra con 190 euros en el barrio de Pantoja.

Si lo que se desea es alquiler un piso completo, el sondeo que ha efectuado la responsable de Juventud de Ahora Decide constata que un apartamento modesto de una habitación sale por 450 euros al mes, un piso de dos habitaciones se eleva a los 700 euros y de tres se alquilan por unos 800 euros.

Con esos precios, según expone, se entienden los datos del Consejo de la Juventud que revelan que en Castilla y León los jóvenes llegan a destina hasta el 75% de su sueldo al alquiler y, si se trata de una pareja y trabajan los dos "con suerte" ese porcentaje puede reducirse a la mitad, lo que no deja de ser un importante desembolso.

Panorama en el medio rural

Eso en la capital, pero ¿qué ocurre en la provincia? El exalcalde de Gema del Vino e integrante del partido zamoranista Enrique Díez pone de relieve el problema existente en el medio rural zamorano, donde los pueblos están perdiendo habitantes, no por falta de trabajo o de quien quiera vivir en ellos, sino "por algo tan básico como no tener una vivienda donde quedarse".

Expone el contrasentido de que hay casas cerradas, con las persianas bajadas desde hace años, y al mismo tiempo los jóvenes que quieren quedarse no pueden hacerlo, "trabajadores que vienen con un contrato bajo el brazo y se marchan porque no encuentran un alquiler, familias que apuestan por el pueblo y se ven obligadas a renunciar", lamenta, tras haber escuchado de otros responsables municipales y concejales de la provincia historias reales con nombres y apellidos que constatan que "la falta de vivienda se ha convertido en el principal freno del medio rural zamorano.

Ante ese panorama, el portavoz de Ahora Decide, Manuel Fuentes, sostiene que las distintas administraciones, con responsabilidades del PSOE en el Gobierno central, del PP en el autonómico y provincial y de IU-PSOE en el local en la capital, "no han hecho prácticamente nada" para solucionar el problema de la vivienda en Zamora. Especialmente se lo reprocha a la Administración autonómica al ser la que tiene más competencias en la materia. n