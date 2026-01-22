Nuevo corte de tráfico en Zamora a partir de este viernes: la Cuesta del Piñedo
Consulta aquí el desvío alternativo hasta el lunes con inversión del sentido de la circulación
T. S.
Nuevo corte de tráfico en Zamora capital, en esta ocasión, en la Cuesta del Piñedo. La restricción circulatoria entrará en vigor a partir de las 11 de la mañana de este viernes 23 de enero, debido a los trabajos que se están realizando en la calzada, según ha informado la Policía Municipal de Zamora.
Ante esta situación, el tráfico será desviado por la calle San Andrés. Los vehículos podrán acceder a la Plaza Santa Eulalia por la calle Santa Olaya y saldrán de la plaza por la Cuesta del Piñedo, que invierte en ese tramo el sentido de la circulación. Si todo va conforme a los plazos estipulados, el lunes 26 por la mañana se reabrirá el tráfico de vehículos. No obstante, en la parte final de la cuesta tendrán que circular por parte de la acera para que puedan seguir los trabajos en la calzada sin interrumpir el tráfico de vehículos.
Este jueves
Mientras tanto, este jueves 22 de enero tiene lugar otro corte de tráfico en la cuesta de la Puerta del Obispo. Según ha informado la Policía Municipal, este tramo permanecerá cerrado a los vehículos a partir de las 8.30 horas de este jueves, 22 de enero de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la calzada.
Durante el tiempo que duren las obras, el tráfico rodado será desviado por la plaza de Antonio del Águila, itinerario alternativo habilitado para garantizar la circulación en la zona y minimizar las afecciones a vecinos y conductores. La actuación se enmarca dentro de las labores periódicas de conservación de la red viaria municipal, con el objetivo de mejorar la seguridad y el estado del firme.
Según ha indicado la Policía Municipal, la previsión es que los trabajos se prolonguen durante varios días y que la circulación de vehículos se restablezca en la mañana del lunes 26 de enero, siempre que las condiciones meteorológicas y el desarrollo de las obras lo permitan.
