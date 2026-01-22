Las nuevas butacas del Colegio Universitario, listas en un mes

La Diputación de Zamora ha adjudicado a la empresa salmantina Roncero Diseño, S.L. el contrato para la renovación de las butacas del paraninfo del Colegio Universitario. Una actuación con la que culminará la primera fase de renovación del edificio dependiente de las institución provincial en la que se ha llevado a cabo la rehabilitación de la cubierta, la reforma de todos los aseos (excepto los de la tercera planta), la mejora de la accesibilidad, la conversión de la antigua cafetería en nuevas aulas, la sustitución del gotelé por pintura plástica lisa, la insonorización de las aulas de la primera planta y el paraninfo y el cambio de la iluminación junto a la envolvente térmica del edificio sustituyendo prácticamente todas las ventanas

La actuación prevista contempla la adquisición de 219 butacas de tipo modular con asientos abatibles y respaldos ergonómicos, material ignífugo, resistente, fácil de limpiar y mantener para su instalación en el paraninfo del Colegio Universitario. La compra del mobiliario responde a la necesidad de renovar las antiguas butacas, ya deterioradas y obsoletas, que además no cumplían con la normativa en cuanto a la absorción del ruido y resistencia al fuego.

Nueva distribución de las butacas en el paraninfo. / Cedida

La renovación no solo mejorará la comodidad de los usuarios, sino que también conllevará una reorganización de la distribución del paraninfo, con el fin de garantizar pasillos accesibles y cumplir los requisitos técnicos exigidos para espacios públicos, además de modernizar este espacio emblemático que servirá para acoger distintos actos. No obstante, desde la Diputación se ha anunciado la intención de usar el paraninfo también como alternativa al Teatro Ramos Carrión para la celebración de eventos que no requieran de tanta capacidad de aforo.

El coste del contrato es de 60.000 euros, impuestos incluidos, y tiene un plazo de ejecución de un mes desde la formalización del contrato por lo que a mediados de febrero deberían estar colocadas las nuevas butacas.

Tras estos trabajos, la Diputación de Zamora iniciará una segunda fase para reformar el edificio de manera integral, tal y como ha sido anunciado por el dirigente de la institución, Javier Faúndez, con el fin de convertir el Colegio Universitario en un "edificio de referencia y moderno para prestar los mejores servicios a la ciudadanía". Para ello, se contemplan nuevas actuaciones entre las que se incluye la remodelación del espacio exterior abriendo una zona ajardinada, de forma que no pueda acceder ningún vehículo.

Además, se realizarán obras en el vestíbulo principal modificando la rampa de acceso y la sala de conferencias que se transformará en un espacio polivalente. La reforma incluye también la modernización de los baños de la tercera planta, la sustitución del suelo y la renovación de rodapiés, puertas y mamparas. En total, los trabajos previstos supondrán un coste estimado de medio millón de euros.