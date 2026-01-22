Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un herido en un nuevo accidente de tráfico en Zamora capital

Dos turismos han chocado entre sí en la confluencia entre las calles Remedios y Obispo Nieto

Ambulancia 112.

Ambulancia 112. / Agencias

T. S.

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico registrado este jueves en Zamora capital. Todo ha ocurrido cerca de las 10.30 horas en la calle Remedios esquina con Obispo Nieto, cuando dos turismos han chocado entre sí. Como consecuencia del impacto, un varón ha sufrido un fuerte golpe en el cuello, por lo que ha sido trasladado al hospital Virgen de la Concha de Zamora.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Municipal así como Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios.

Datos sobre atropellos

Según el último estudio ofrecido por la Asociación Profesional de Empresas Forpmadores en Transporte, Logística y Seguridad Vial, el 36% de las víctimas de accidentes de tráfico en las zonas urbanas de Zamora se debe a atropellos. Unos datos que también revelan que en los últimos años este tipo de accidente en Zamora han descendido un 26,8%, aunque siguen siendo muy altos.

TEMAS

Un herido en un nuevo accidente de tráfico en Zamora capital

