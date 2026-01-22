Un herido en un nuevo accidente de tráfico en Zamora capital

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico registrado este jueves en Zamora capital. Todo ha ocurrido cerca de las 10.30 horas en la calle Remedios esquina con Obispo Nieto, cuando dos turismos han chocado entre sí. Como consecuencia del impacto, un varón ha sufrido un fuerte golpe en el cuello, por lo que ha sido trasladado al hospital Virgen de la Concha de Zamora.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Municipal así como Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios.

