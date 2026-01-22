Extrañas ondulaciones en la cubierta del Mercado de Abastos de Zamora, ¿hay un problema estructural?

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora ha alertado de las extrañas ondulaciones que presenta la cubierta del Mercado de Abastos de Zamora, unos problemas que se detectan apenas unos meses después de que se interviniera en el tejado en el marco de la rehabilitación integran que se acomete en el edificio de Segundo Viloria.

El PP pedirá que se solicite un informe a la dirección de obra que explique las ondulaciones que se observan, a simple vista desde la calle, en la cubierta tras los trabajos de reforma. Al Grupo Popular le llama la atención el estado de este tejado y consideran que no es normal que se encuentre en ese estado tras las obras llevadas a cabo.

Por ello, los ediles del PP solicitarán explicaciones a la Concejalía de Comercio, que dirige David Gago como concejal de Promoción Económica, ya que nunca se ha comentado problema alguno en la ejecución de las obras en esa parte del edificio, aunque sí se conoce un importante modificado de obra que elevará el coste de la remodelación del mercado en cerca de un millón y medio de euros por el suministro eléctrico o el tratamiento de los restos arqueológicos encontrados.

Queda por determinar si esas ondulaciones responden a alguna causa concreta y puntual o si se trata de un problema estructural.