Una exposición para los amantes de los animales, este fin de semana en Ifeza
El recinto ferial acoge el ABKC San Antón Trophy 2026, con entrada gratuita
Este mismo fin de semana, el recinto ferial Ifeza acogerá una nueva edición del ABKC San Antón Trophy 2026. Se trata de un destacado evento internacional de belleza canina que reunirá en la ciudad a algunos de los mejores ejemplares de bulldog francés, dachshund y american bully.
Durante ambas jornadas, en horario ininterrumpido de 9.00 a 20.00 horas, se celebrarán cuatro shows oficiales ABKC, en los que participarán alrededor de 160 perros procedentes de distintos puntos de España y del resto de Europa, consolidando a Zamora como punto de encuentro para el sector canino a nivel internacional.
La entrada al evento será gratuita, lo que permitirá acercar este espectáculo al público general.
Proyección exterior del evento
El certamen contará con la presencia de cuatro jueces internacionales, procedentes de España, Holanda, Polonia y México, lo que refuerza el prestigio y la proyección exterior del evento, atrayendo a criadores, expositores y aficionados de diferentes países.
Más allá del ámbito deportivo y cultural, el ABKC San Antón Trophy 2026 supone un importante impulso turístico y económico para Zamora, ya que participantes, jueces y acompañantes se alojan en hoteles de la ciudad, generando actividad durante todo el fin de semana y contribuyendo a la dinamización del tejido económico y comercial de nuestra ciudad.
Caja Rural, patrocinador principal
Desde Caja Rural de Zamora, como entidad colaboradora del evento, se destaca la importancia de apoyar iniciativas que fomenten el turismo, la proyección exterior de la provincia y el desarrollo económico local.
La entidad mantiene así su compromiso, "respaldando este evento como ya ha hecho en ediciones anteriores, y apoyando actividades de diversa índole que enriquecen la vida social, cultural y económica del territorio", ha manifestado.
