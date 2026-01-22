El envejecimiento alcanza su máximo histórico en Zamora

En el año 2025 las cifras de envejecimiento en nuestro país han vuelto a sorprender al alza, experimentando en Castilla y León el mayor crecimiento de toda la serie histórica, de 6,8 puntos porcentuales y alcanzando el 230,7%, frente al 223,9% de 2024.

En España, el incremento ha sido de 5,7 puntos porcentuales, alcanzando también un nuevo máximo histórico de envejecimiento, del 148% o, lo que es lo mismo, en nuestro país ya se contabilizan 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 (en 2024 la cifra alcanzó el 142,3%), según el INE.

En Castilla y León, por tanto, el envejecimiento es considerablemente superior al nacional, superando la cifra en 82,7 puntos porcentuales y alcanzando el 230,7%, es decir, se contabilizan casi 231 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.

Por provincias castellanoleonesas, Zamora lidera el ranking de envejecimiento, con un índice del 340%, es decir, hay más del triple de personas mayores de 64 años que de menores de 16. De hecho, un año más, Zamora vuelve a ser la provincia más envejecida de toda España. Por detrás, León (277,9%); Salamanca (252,4%), Palencia (243,8%); Ávila (221,7%); Soria (207,4%); Burgos (202,5%), Valladolid (196,7%) y Segovia (182,9%).

En este contexto, y en el marco del compromiso social de The Adecco Group, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco presenta el análisis Envejecimiento y edadismo laboral, bajo la convicción de que el envejecimiento demográfico se ha convertido en un factor determinante para el futuro del mercado de trabajo. Por ello, resulta esencial impulsar la incorporación y permanencia del talento sénior, una condición indispensable para asegurar la capacidad y resiliencia del tejido productivo a medio y largo plazo.

La población sénior crece sin freno

La evolución del índice de envejecimiento en Castilla y León muestra una tendencia sostenida al alza que, año tras año, marca un nuevo máximo histórico. Una progresión que, además, se está acelerando: solo en el último ejercicio el indicador ha aumentado un 3% (6,8 puntos porcentuales), el mayor crecimiento registrado hasta la fecha y que sitúa la cifra en un 230,7% (como ya hemos explicado, esto equivale a casi 231 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16). Detrás de esta realidad se combinan diferentes factores, especialmente, una natalidad persistentemente baja y una esperanza de vida en aumento, que configuran un escenario demográfico cada vez más desequilibrado.

Índice de envejecimiento por provincias: mayores de 64 años en relación a los menores de 16. / Cedida

Castilla y León es una región envejecida desde el año 1992 (ejercicio en el que su índice de envejecimiento superó por primera vez el 100%). En la década de los años 90, el envejecimiento de la población en la región aumentó de forma notable, debido a la salida de personas -principalmente jóvenes- que emigraron a otros territorios en busca de oportunidades laborales. Posteriormente, entre 2002 y 2013 se produjo cierta contención a partir del efecto de la inmigración, que contribuyó a rejuvenecer la estructura demográfica de la comunidad.

Desde 2013, el envejecimiento de la población en Castilla y León no ha dejado de crecer, como consecuencia de la baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la salida de población joven hacia otras regiones en busca de oportunidades laborales, factores que han acentuado progresivamente el desequilibrio demográfico. En 2020, el número de personas mayores de 64 años duplicó al de menores de 16 en Castilla y León, una tendencia que sigue acelerándose. Desde entonces, y durante el último lustro, el envejecimiento se ha disparado un 14% en la región.

Este fenómeno no solo redefine la pirámide poblacional, sino que plantea implicaciones para el mercado laboral, que deberá afrontar una reducción de la población activa (faltará relevo generacional) y una presión creciente sobre la disponibilidad de talento.

Nuestro país afronta una paradoja estructural: mientras la población envejece y la fuerza laboral es cada vez más sénior, el mercado de trabajo continúa desaprovechando a los profesionales mayores de 45 años y perpetuando barreras que limitan su empleabilidad. Esta incoherencia se traduce en que, pese a ser un segmento de la población imprescindible para sostener la actividad económica, algunos profesionales mayores de 45 años quedan excluidos de los procesos de selección o pierden su empleo sin lograr reengancharse al mercado laboral, debido a prejuicios y estereotipos que vinculan a “los sénior” con obsolescencia profesional, menor dinamismo o exigencias salariales superiores.

Todo ello dispara las reticencias de los empleadores a la hora de incorporarles a los equipos de trabajo. Como consecuencia, el desempleo en estas edades tiende a cronificarse y, en numerosos casos, se convierte en un puente precario hacia la jubilación, desaprovechando experiencia, talento y capacidad productiva.

Así, el paro de larga duración afecta al 34% de las personas desempleadas en nuestro país, una cifra que se eleva hasta el 48,5% en el caso de las personas mayores de 45 años, y que sigue incrementándose progresivamente con la edad.

Por otra parte, y según el análisis Relevo generacional y talento sénior, desarrollado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco el pasado verano, actualmente, en Castilla y León hay 200.499 personas entre 6 y 15 años que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral. Si aplicamos la tasa de actividad del 34,3% registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años en Castilla y León podemos estimar que solo 68.771 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años.

Esta cifra contrasta de forma significativa con las 301.600 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo, según los datos actuales de población activa. En otras palabras, por cada cuatro personas que se jubilan, solo una se incorpora al mercado laboral, lo que evidencia un llamativo desequilibrio en el relevo generacional.

Paro según la edad / Cedida

En suma, la diferencia entre las 301.600 personas de 55 años o más que dejarán de trabajar y los 68.771 jóvenes que previsiblemente se incorporarán a la población activa en la próxima década, se traduce en una brecha de relevo generacional de aproximadamente 232.829 personas.

“Castilla y León se adentra en una nueva realidad demográfica que desafía la competitividad empresarial y la sostenibilidad del Estado del Bienestar. El índice de envejecimiento no deja de crecer y esta realidad demográfica coloca a la región ante un desafío estructural que no admite más demoras; en este contexto, el edadismo se revela como un fenómeno obsoleto y como un profundo contrasentido", indica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y director de sostenibilidad de The Adecco Group.

"No podemos permitirnos prescindir de la experiencia y la capacidad productiva de los profesionales mayores de 45 años. De hecho, si todas las personas mayores de 45 años que actualmente se encuentran en situación de desempleo en Castilla y León (40.700) empezarán a trabajar, la brecha de talento derivada de la falta de relevo generacional podría reducirse en un 17,5%. Esta situación -el pleno empleo de los mayores de 45 años- es evidentemente utópica en términos absolutos, pero pone de manifiesto el potencial desaprovechado y sugiere que la activación del talento sénior constituye una de las palancas más inmediatas y efectivas para sostener nuestra estructura productiva”, explica Mesonero.