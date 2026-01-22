Las Edades del Hombre de Zamora superan los 60.000 visitantes

La actual exposición Las Edades del Hombre, EsperanZa, que se puede visitar hasta el próximo mes de abril en Zamora, ha superado ya los 60.000 visitantes, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos culturales de Castilla y León y como una de las propuestas más ambiciosas de la Fundación. Muestra que la Junta ha llevado hasta la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, para subrayar su relevancia y atraer a un mayor número de público hasta la misma.

La exposición, que se desarrolla en dos sedes de Zamora, la Catedral y la iglesia de San Cipriano propone un recorrido artístico y espiritual centrado en el mensaje de la esperanza, desde la cruz hasta la resurrección de Cristo. Cuidada selección de las obras que destacó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, así como la excelencia del montaje y la singularidad de poder contemplar las piezas "a la altura de los ojos", lo que permite apreciar detalles y matices que habitualmente pasan desapercibidos.

Presentación de la exposición de Las Edades del Hombre 'EsperanZa', en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026. / José Luis Fernández / LZA

El consejero hizo un repaso por la visita desde la iglesia de San Cipriano, un espacio más íntimo, con menos piezas "pero de gran fuerza expresiva", para continuar después en la Catedral, donde el discurso expositivo alcanza su máxima amplitud. Una exposición que además se complementa con un amplio programa de actividades complementarias.

Durante su intervención, Santonja recordó que Las Edades del Hombre suman ya 28 exposiciones, en las que se han mostrado más de 5.000 obras de arte, muchas de ellas restauradas, y se ha intervenido en más de 40 templos. "Forman parte del patrimonio intelectual, histórico y artístico de nuestra comunidad", señaló.

Por su parte, el comisario de las Edades del Hombre y director Fundación ZamorArte, Juan Carlos López, incidió en que EsperanZa no es solo una exposición de arte, sino un proyecto con un "relato claro y coherente, que permita entender al visitante un mensaje que está plenamente inspirado en el Evangelio, pero que es para creyentes y no creyentes y que es el de que merece la pena vivir con sentido, que merece la pena tener esperanza".

Una selección de obras muy cuidada "que te va encaminando hasta la conclusión a este mensaje esperanzador que tanto necesitamos en una tierra como la nuestra, muy castigada por la falta de natalidad, por las desgracias naturales, por el abandono de nuestros jóvenes y eso es lo que la Diócesis y la Fundación querían inyectar en el ánimo de los visitantes", pronunció.

Mensaje que incide en la EsperanZa y en las razones "para vivir en esta tierra y encontrar en el factor turístico patrimonial un recurso que nos permita desarrollar proyectos que atraigan a turistas", valoró López.

Exposición en la que se ha apostado por nuevos públicos, especialmente por los más jóvenes, con espacios y actividades diseñados para que niños y escolares interactúen con el arte de una manera lúdica y comprensible. A ello se suman visitas nocturnas, propuestas musicalizadas y actividades que conectan patrimonio, cultura, naturaleza y gastronomía.

Potenciar el turismo

Otra de las novedades de esta edición ha sido el cambio de fechas, situando la exposición en el último trimestre del año y prolongándose hacia la primavera, una decisión pensada para potenciar el turismo interior en épocas de menor afluencia de visitantes.

Finalmente, el comisario invitó a participar en la Carrera de la Esperanza, que se celebrará el próximo 21 de febrero, con un recorrido vinculado al patrimonio románico de Zamora, y reivindicó la cultura como motor de autoestima, cohesión social y futuro para el territorio.