El eclipse solar dispara las reservas en la provincia de Zamora en el mes de agosto

Zamora ha desembarcado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid hasta el próximo domingo con los deberes hechos en cuanto a la promoción del eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto. El fenómeno astronómico, que se produce cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra, es uno de los grandes reclamos de esta edición, tal y como demuestran las campañas de los destinos reunidos en la feria. Sin embargo, el territorio zamorano llega con ventaja tras iniciar su estrategia para posicionarse como lugar idóneo para su observación hace dos años.

Trabajo que ha dado sus frutos con las reservas de los alojamientos disparadas para esos días, situando a la provincia en el centro del interés nacional e internacional. Previsión masiva de visitantes, con alojamientos ya completos, que ha marcado buena parte de las reuniones profesionales mantenidas en Fitur por el Patronato de Turismo de Zamora, encabezado por su responsable, Víctor López de la Parte. "Este fenómeno nos ha permitido abrir camino a unos mercados que antes no teníamos", indica.

Acontecimiento astronómico que será el primero del trío de eclipses de sol que de manera consecutiva tendrán lugar en España, siendo los siguientes en 2027 y 2028. Ante la trascendencia que estos eventos representan, además de los retos que también plantean, la Comisión Nacional de Astronomía ha creado el grupo de trabajo denominado Comisión Nacional del Eclipse (CNE). Su cometido es desarrollar y coordinar las actividades que estos eclipses llevan asociados, así como actuar de enlace con los diferentes estamentos y organismos que, desde muy diversos sectores, se verán implicados durante estos tres años y también en el tiempo que media hasta los mismos.

Retos a los que ya se había adelantado la provincia contando con el asesoramiento de Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y presidente de la Comisión Nacional de Astronomía. "Durante su estancia en Zamora, nos hizo una serie de recomendaciones que ya han sido trasladadas a todas las administraciones competentes. Además, la Diputación, colaborará en todo lo que sea necesario junto al Ayuntamiento y la Subdelegación", declara López de la Parte.

Destino de interior único para toda la familia

Zamora presenta hoy en Fitur su nueva estrategia de promoción para atraer más visitantes hasta el territorio. El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, serán los encargados de inaugurar la programación en el escenario principal de la Junta de Castilla y León.

La presentación incluirá los tres grandes eventos que Zamora acogerá en este año 2026, comenzando con la exposición de Las Edades del Hombre, titulada "EsperanZA", que fue inaugurada el pasado mes de octubre. La calidad de los cielos zamoranos será el segundo punto en el que se pararán los representantes institucionales para posicionar a Zamora como territorio idóneo para observar el eclipse solar total del 12 de agosto. Por último, se hará una llamada al paladar para asistir en la capital a la Feria Internacional del Queso, Fromago, del 17 al 19 de septiembre.

Asimismo, el Patronato dará a conocer su nueva campaña con la que busca poner en valor los atractivos naturales, culturales y patrimoniales de Zamora, para proseguir con diversas presentaciones enfocadas al turismo familiar y las nuevas rutas por el patrimonio industrial.

Influencers gastronómicos saborean la nueva marca

La provincia está aprovechando su presencia en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en el Instituto Ferial de Madrid, para impulsar su posicionamiento como destino gastronómico bajo una nueva marca: "Zamora es calidad".

Apuesta con la que la Diputación busca dar a conocer no solo los productos de calidad de la provincia, sino también proyectar su patrimonio cultural y tradicional para atraer nuevos visitantes. Con este fin, se enmarcó el primer encuentro de trabajo organizado junto a las Rutas del Vino de la provincia, en el que participaron este pasado miércoles influencers y periodistas especializados en gastronomía y enoturismo.

"El objetivo es mantener un diálogo distendido con estos prescriptores para conocer sus recomendaciones y explorar fórmulas de colaboración que permitan promocionar Zamora tanto como destino gastronómico como sus productos, especialmente en mercados clave como Madrid", explica el responsable de Turismo en la Diputación, Víctor López de la Parte.

Reuniones que se suman también a los encuentros de carácter profesional y comercial que el Patronato mantendrá en la feria con operadores y comercializadores turísticos para publicitar todos sus encantos.