Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Fernando Jáuregui se atreve a vaticinar el futuro del mundo

El periodista Fernando Jáuregui regresa en este inicio del segundo trimestre del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentar el que es su nuevo libro, con el sugerente título de "El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?", un trabajo de investigación en el que ha invertido varios años para poder presentar una visión del futuro, pero bien fundamentada en el presente, con el rigor que le caracteriza como profesional de los medios de comunicación desde hace varias décadas.

Se trata de un libro "reportajeado, investigado y escrito" pensando en cómo se moverá la humanidad justo en la mitad de este siglo XXI.

FERNANDO JAUREGUI, PERIODISTA.. PRESENTACION LIBRO" LOS ABOGADOS QUE CAMBIARON ESPAÑA" DE FERNANDO JAUREGUI. / LUISMA MURIAS / LNE

Su autor revela que será justo en ese horizonte del 2050 cuando cumpla los cien años de vida, aunque es consciente que no llegará a soplar con los suyos tantas velas. Lo tiene asumido, entre otras cosas, porque no ha seguido los consejos que él mismo recoge en su último trabajo. Lo único que pide es "tiempo para comprobar algunos de los pronósticos" que se explican en estas páginas, para ver si finalmente se cumplen sus vaticinios bien argumentados.

Dedicado a la generación Z

A los que piensa que sí puede interesar este libro es a lo que por esa época serán los adultos que tendrán que llevar las riendas y el peso del país y del mundo. Son los que ahora se denominan "generación Z", aquella en la que se desenvuelve la princesa Leonor, que, si todo continúa como hasta ahora, pasará a llamarse Leonor I, reina de España.

La princesa Leonor, junto a su padre. / José Luis Roca / EPC

Así que Jáuregui invita a este sector del público a sentarse a leer su libro "y poder sacar provecho de las recomendaciones que un centenar de expertos ofrece en un tomo que podría haber tenido otro título", señala el autor. Y ese título hubiera sido "La felicidad está a dos décadas y media y hay que buscarla desde ya", como consejo de acción para la vida.

Y es que ese cambio del que habla el libro es "mucho más que el ansia de felicidad o incluso de inmortalidad, de la que aquí también se habla. El cambio, y más en estos azarosos tiempos, consiste en entender que la Nueva Era, la Gran Transformación, nos afecta a todos, en todo y todo el tiempo. Nadie está al margen de esta nueva realidad. Conozcámosla, asumámosla y obremos en consecuencia", aconseja desde la contraportada su autor.

Inspirado por los clásicos de la ciencia ficción

Fernando Jáuregui nació cuando se publicaban las "Crónicas marcianas" de Ray Bradbury y los mejores relatos de Asimov. Es por ello que toda su vida ha estado dominada por el ansia de entender el futuro.

Carmen Ferreras, Fernando Jáuregui, Sergio Martín y Antonio Casado, en el foro del periódico. / A. B. (ARCHIVO)

Es lo que pretende con este libro, que es el vigésimo que escribe en solitario, además de otros tantos colectivos. Y es lo que busca se centra en investigar los nuevos caminos de la información y de la vida, con su foro Periodismo 2030, www.periodismo2030.com, con el que ha recorrido toda España varias veces.

La cita con el periodismo de actualidad será este jueves, a las 20.00 horas, en el teatro del Seminario de San Atilano.