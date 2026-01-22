Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre

Aunque el interior de la Catedral no puede ser empleado para los preparativos y para los desfiles, desde la Fundación de Las Edades del Hombre «sí autorizan a la Semana Santa a utilizar el atrio concretando las horas en las que lo necesitarán», pero teniendo en cuenta que «no van a desmontar el arco virtual» que da la bienvenida al visitante en la seo, según han confirmado fuentes de la Junta de Cofradías a LA OPINIÓN DE ZAMORA.

Ante esta nueva situación, las siete cofradías afectadas han estudiado alternativas y cambios.

La hermandad del Espíritu Santo en su acto en el atrio. | A. B. (ARCHIVO)

Espíritu Santo

Es el caso de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, que efectúa habitualmente la noche del Viernes de Dolores su estación de penitencia ocupando el atrio e incluso el coro se ubica en unas gradas situadas en la portada norte. La ocupación de esta zona cubierta ha hecho que la directiva opte por trasladar el acto al exterior, «a la plaza de la Catedral», según confirma su abad, Manuel Cardo Moldón.

Luz y Vida

El Sábado de Pasión desde la Catedral comienza el recorrido tradicional de la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida, cuyos responsables valoran qué recorrido llevar a cabo.

Salida de la imagen de Nuestro Jesus Luz y Vida el pasado año. / Archivo

«Luz y Vida va a ir al cementerio y va a volver, a no ser que llueva, pero estamos viendo distintas posibilidades», certifica su presidente, Israel López Campos.

Vía Crucis

La Catedral es el punto de inicio del desfile de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, que emplea el interior del primer templo diocesano como espacio donde se preparan los pasos, sus enseres y donde se congregan los cofrades, que acceden por la puerta del Obispo. Al no poder emplear la seo, la cofradía que preside Toño Pedrero Hernández sopesa dos lugares como salida, o la iglesia de San Andrés o la carpa instalada en San Bernabé.

Salida de elementos que procesionan en Vía Crucis un Martes Santo. / Archivo

Se da la circunstancia de que en 2001 con motivo de los preparativos de «RemembranZa» tampoco salieron desde la seo, y en esa ocasión lo hicieron del Museo de Semana Santa, ahora desaparecido, y bajaron por la calle de Balborraz rumbo al puente de Piedra.

Silencio

La imagen del Cristo de las Injurias «volando» por el trascoro hacia su estructura procesional no se producirá este año.

La talla, atribuida recientemente a Diego de Siloé, tiene un lugar relevante dentro de la propuesta expositiva de «EsperanZa». «La imagen se podrán en la mesa en el atrio de la Catedral cuando concretemos el día con Las Edades del Hombre», adelanta el presidente de la Cofradía del Silencio, Rufo Martín de Paz.

DESCENDIMIENTO CRISTO DE LAS INJURIAS / JOSE LUIS FERNANDEZ (archivo)

Una vez que el crucificado esté situado en la mesa, un proceso que quizá tenga que combinar la fuerza humana y una grúa, se trasladará «a la carpa» hasta la hora de inicio del desfile. «Todo lo demás será igual. No afectará ni a la plegaria, ni al acto del juramento ni a la manera de concentrarse los hermanos y hermanas. Solo se varían ciertos detalles del protocolo», sintetiza el máximo responsable de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias que celebrará su asamblea general del próximo 1 de febrero a partir de las 12.30 horas en el teatro del Seminario.

Cartel anunciador de la asamblea general 2026. / Cedida

Esperanza

La estampa de las hermanas arropando a la Virgen de la Esperanza durante el canto de la Salve en el interior del atrio, mientras que los hermanos permanecen en la plaza de la Catedral, se antoja complicada esta Pasión.

La imagen de la Virgen de la Esperanza en la plaza de la Catedral años atrás. / archivo

La imagen que hiciera Víctor de los Ríos abandonará la mañana del Jueves Santo el convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales hacia el primer templo diocesano. Es decir «se mantiene el recorrido habitual», pero «inicialmente el atrio no será empleado», comenta el presidente de la Esperanza, Pablo Alonso.

Vera Cruz

La Cofradía de la Vera Cruz afronta el estreno de un recorrido al encontrarse desde septiembre sus grupos escultóricos cobijados en la instalación permanente de San Bernabé.

El paso de la Santa Cruz accede al atrio una tarde de Jueves Santo. / J.L. F. (archivo)

Desde ese punto de salida el equipo que lidera Edgar Fernández está ultimando la confección de un nuevo itinerario para la tarde del Jueves Santo, donde «barajan» acudir hasta la Catedral, pero el camino lo darán a conocer en detalle en la asamblea general donde la propuesta deberá ser refrendada por los hermanos y hermanas.

Santo Entierro

La Real Cofradía del Santo Entierro sí utilizará el atrio de la Catedral. «Solicitaremos a Las Edades del Hombre, con antelación, que nos permitan utilizarlo durante el intervalo de tiempo que dura la estación de penitencia», sostiene su presidente, Ricardo Alonso.

La Urna y la Virgen de los Clavos un Viernes Santo. / Alba Prieto (archivo)

La imposibilidad de utilizar el interior del templo diocesano, a donde habitualmente acceden «los pasos de la Urna y la Virgen de los Clavos», hará que estos dos tengan que permanecer con el resto de grupos escultóricos en el atrio.

Respecto a cómo se situarán, el máximo responsable del Santo Entierro atestigua que «hay que ir a tomar medidas, pero no tendremos problemas».