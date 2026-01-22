El adiós a las instituciones desde Zamora del político que gobernó 18 años Castilla y León
El expresidente autonómico Juan Vicente Herrera concluye su etapa como consejero nato del Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora
En su época como presidente autonómico, cargo en el que sustituyó a Juan José Lucas y que ocupó durante 18 años, el burgalés Juan Vicente Herrera se caracterizó por su búsqueda de consensos y por impulsar instituciones propias de la Comunidad como el Consejo Consultivo de Castilla y León.
Tras estar al frente de la Junta de Castilla y León durante 18 años, Herrera puso fin a su vida política en 20219 y, como expresidente regional, fue nombrado posteriormente consejero nato del Consultivo, institución autonómica que tiene su sede en la plaza de la Catedral de Zamora.
Desde entonces ha formado parte del reducido grupo de consejeros que han sacado adelante por unanimidad los distintos dictámenes y resoluciones tanto del Consultivo como del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, ya que las funciones de ese tribunal administrativo están adscritas al Consultivo.
Cumpleaños
Ahora, al cumplir este viernes 70 años, y según fija la normativa, Herrera deja el Consultivo y de esa forma pone fin a su presencia en las instituciones.
Durante 24 años fue procurador autonómico en las Cortes de Castilla y León, en los últimos tiempos, desde un cargo más discreto, ha sido consejero del Consultivo en Zamora, y desde este viernes cierra una trayectoria de más de tres décadas en instituciones públicas.
El Boletín Oficial de Castilla y León publica este jueves su cese como consejero del Consultivo a partir de este viernes.
