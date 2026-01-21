Zamora, sacudida por el viento: intensa jornada de los bomberos en la provincia

Los Bomberos del Parque Tierras de Aliste, con base en San Vitero, y del Parque de Benavente, pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, han realizado en la jornada de hoy varias intervenciones relacionadas con el temporal de viento.

Caídas de árboles y ramas en algunas carreteras de la provincia, que impedían o dificultaban la circulación de vehículos, son las incidencias ante las que los bomberos han tenido que actuar de forma rápida.

Primeras intervenciones

En primer lugar, los efectivos del Parque de San Vitero actuaron a última hora de la mañana en la carretera ZA-L-2442, en el kilómetro 1, junto a la localidad de Santa Ana, donde la caída de un árbol bloqueaba completamente el tránsito.

Los bomberos procedieron al corte del árbol caído y a la limpieza de la vía, restableciéndose la circulación con normalidad y seguridad para los usuarios.

Bomberos de San Vitero cortando la rama caída / LOZ

Posteriormente, el Parque de Benavente, integrado en el Consorcio Provincial, fue movilizado por la caída de un árbol que impedía el paso de vehículos en la carretera de Villanueva de Azoague, al inicio de la ZA-P-2545.

A la llegada de los bomberos, una máquina que transitaba por la zona colaboró en la retirada del árbol, procediéndose a continuación a la limpieza de los restos de la calzada. En el lugar, agentes de la Policía Local regularon el tráfico.

Bomberos en Villanueva de Azoague / LOZ

Finalizada esta intervención, los bomberos acudieron a un nuevo aviso por la caída de otro árbol en el término municipal de Alcubilla de Nogales, a la altura del kilómetro 28 de la ZA-P-1511.

Un pino de grandes dimensiones ocupaba prácticamente todo el ancho de la calzada, por lo que se procedió a su corte, retirada y limpieza de la vía, mientras la Guardia Civil de Tráfico se encargaba de velar por la seguridad y las condiciones del tráfico.